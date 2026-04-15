İliç maden faciası davası 7 temmuza ertelendi

Erzincan’ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin 43 sanığın yargılandığı davanın 7. duruşmasında mahkeme, tutuklu sanıklardan Selçuk Çiftlik’in tahliyesine karar verdi. Eksik dosyaların tamamlanması ve yeni bilirkişi raporunun beklenmesine hükmeden heyet, yargılamayı 7 Temmuz 2026 tarihine erteledi.

Erzincan’ın İliç ilçesinde 9 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin açılan davanın 7. duruşması, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Dosyada 5’i tutuklu toplam 43 sanık yargılanırken, duruşmada sanık müdafileri ile müşteki vekillerinin talepleri mahkeme heyeti tarafından ayrı ayrı değerlendirildi.

SAVCILIK, CEZALARIN ÜST SINIRA YAKIN BELİRLENMESİNİ İSTEDİ

Cumhuriyet savcısının daha önce mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaada, 12 sanığın 22 yıl 6’şar aya kadar, 1 sanığın ise 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada yer alan "olayda hayatını kaybedenlerin sayısı ile sanıkların kusur derecesi dikkate alınarak cezaların üst sınıra yakın belirlenmesi" ifadesi, ceza taleplerinin gerekçesi olarak dosyada yer aldı.

BİLİRKİŞİ HEYETİNE İLİŞKİN İTİRAZ MAHKEMEYE SUNULDU

Duruşmada müşteki avukatı Ümit Altaş, bilirkişi heyetinde bulunan bir profesörün, maden sahasını işleten şirketle ticari ilişkisinin bulunduğuna dair basına yansıyan haberi mahkeme heyetine sundu.

Bu başlık, özellikle bilirkişi raporlarının tarafsızlığı ve yeni rapor ihtiyacı tartışmaları açısından duruşmanın öne çıkan unsurlarından biri oldu.

TANIK TALEPLERİNDE KISMİ KABUL KARARI

Mahkeme heyeti, müşteki avukatlarının CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz’ın tanık olarak dinlenmesi yönündeki talebini reddetti.

Buna karşılık, Metalurji Mühendisleri Odası eski başkanı ve TMMOB üyesi Cemalettin Küçük’ün tanık olarak dinlenmesi talebi kabul edildi.

Müşteki tarafın olay yerinde keşif yapılması yönündeki talebi ise reddedildi.

DURUŞMA SALONUNDA TARTIŞMA YAŞANDI

Duruşma sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ile CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın sanık avukatıyla yaşadığı tartışmanın ardından mahkeme heyeti salonun boşaltılmasına karar verdi.

Heyet ayrıca iki milletvekilinin yeniden salona alınmamasına hükmederek duruşmaya ara verdi.

SELÇUK ÇİFTLİK TAHLİYE EDİLDİ, DAVA 7 TEMMUZ’A ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, haklarında adli kontrol bulunan sanıklar bakımından mevcut tedbirlerin sürmesine karar verdi.

Ayrıca sanıkların tutukluluk durumlarının 12 Mayıs 2026 ve 10 Haziran 2026 tarihlerinde dosya üzerinden re’sen değerlendirilmesine hükmedildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Selçuk Çiftlik’in tahliyesine karar verirken, eksik dosyaların tamamlanması ve yeni bilirkişi raporunun beklenmesi amacıyla duruşmayı 7 Temmuz 2026 tarihine erteledi.