BIST 14.234
DOLAR 44,75
EURO 52,79
ALTIN 6.925,95
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bozulan aracını tamir etmek istedi! Sonrası çok feci

Zeytinburnu'nda servis şoförü, tamir etmek istediği aracın hareket etmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, dün 34 KYP 237 plakalı servis aracının arıza yapması sonucu sürücü O.Y. (52) aracını yol kenarına çekti.

O.Y'nin tamir etmek için altına girdiği araç bir anda hareket etmeye başladı. Aracın altında kalan sürücü, metrelerce sürüklendi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan O.Y, hastaneye kaldırıldı.

Yaralı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

