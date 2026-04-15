Soruşturma izni çıkan Mansur Yavaş konuştu: Maaş bile almıyoruz

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, ABB'ye ait araçların 2023 yılında Karabük'te düzenlenen bir seçim mitinginde kullanıldığı iddiasıyla soruşturma izni verdi. Yavaş'ın konuya ilişkin ilk açıklaması, "Benim parayla pullarla işim olmaz. Bir şey bulamazlar." oldu.

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, ABB'ye ait araçların 2023 yılında Karabük'te düzenlenen bir seçim mitinginde kullanıldığı iddiasıyla soruşturma izni verildi. Mansur Yavaş hakkındaki iddialar ve soruşturmayla ilgili 16 Nisan perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek. Bu basın açıklaması öncesinde Mansur Yavaş, konuya ilişkin Nefes Gazetesi'ne ve Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu.

Benim parayla işim olmaz
Nefes Gazetesi'ne yaptığı açıklamada şöyle dedi:
-Bu iddia o zaman gündeme getirildiğinde lüzumsuzluk yapan birilerinin minibüsleri getirdiğini düşünerek ANFA’ya soruşturma talimatı verdim. ‘O minibüslerle kim gelmiş, kim getirmiş bulun’ dedim.

-Benim parayla pullarla işim olmaz. Bize bunlarla (6 araç iddiası, Çankırı itirafçısı gibi konular) gelsinler. Bir şey bulamazlar.

Bırakın aracı maaş bile almıyoruz
Mansur Yavaş, Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada ise "Bu tür iftiralar bana yapışmaz" diyerek şunları söyledi:
-Allah’a şükür, böyle zorlama şeylerle ne halt edecekler bilmiyorum. Vatandaş her şeyi görüyor. Bizim özellikle bu konularda ne kadar titiz olduğumuzu ve herkese örnek olmaya çalıştığımızı herkes biliyor.

-Belediyenin arabalarını mümkün olduğu kadar kullanmıyoruz.
-Bırakın araç kullanmayı, maaş almıyoruz.
-Ben Beypazarı Belediye Başkan adayı olduğumda 2009’da da maaş almadım. Yani bu kadar titiz olan birisine böyle saçma sapan şeylerle suçlama olmaz.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Muayene sisteminde köklü değişiklik! Sürücüler dikkat
Foto Galeri Muayene sisteminde köklü değişiklik! Sürücüler dikkat Galeriye Gözat
Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırılıyor
Mersin'de Yenişehir Belediyesine yönelik soruşturmada tutuklama
ABD Başkanı Trump, Papa 14. Leo'ya eleştirilerini sürdürüyor
Özel ve İmamoğlu'nu kızdıracak mesaj! 'Talimatlarını yerine getirme'
Doğurduğu bebeği öldürüp çöp konteynerine attı! Cani anneden mahkemede şaşırtan savunma
Reklam Kurulu'ndan tüketiciyi aldatan reklamlara yaklaşık 49,9 milyon lira ceza
FETÖ'ye yönelik soruşturmada 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler yarın belli olacak
CENTCOM açıkladı! ABD'nin abluka hamlesiyle İran'ın ticareti tamamen durdu
Serik Belediye Başkanı CHP'den istifa etti! AK Parti'ye mi geçiyor?
Lvbel C5 konserinde skandal 'Erdoğan' sloganına AK Parti'den tepki
Meloni ve ABD Başkanı Trump arasında soğuk rüzgarlar! "Ona şok oldum..."
