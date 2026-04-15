Soruşturma izni çıkan Mansur Yavaş konuştu: Maaş bile almıyoruz

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, ABB'ye ait araçların 2023 yılında Karabük'te düzenlenen bir seçim mitinginde kullanıldığı iddiasıyla soruşturma izni verdi. Yavaş'ın konuya ilişkin ilk açıklaması, "Benim parayla pullarla işim olmaz. Bir şey bulamazlar." oldu.

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, ABB'ye ait araçların 2023 yılında Karabük'te düzenlenen bir seçim mitinginde kullanıldığı iddiasıyla soruşturma izni verildi. Mansur Yavaş hakkındaki iddialar ve soruşturmayla ilgili 16 Nisan perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek. Bu basın açıklaması öncesinde Mansur Yavaş, konuya ilişkin Nefes Gazetesi'ne ve Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu.

Benim parayla işim olmaz

Nefes Gazetesi'ne yaptığı açıklamada şöyle dedi:

-Bu iddia o zaman gündeme getirildiğinde lüzumsuzluk yapan birilerinin minibüsleri getirdiğini düşünerek ANFA’ya soruşturma talimatı verdim. ‘O minibüslerle kim gelmiş, kim getirmiş bulun’ dedim.

-Benim parayla pullarla işim olmaz. Bize bunlarla (6 araç iddiası, Çankırı itirafçısı gibi konular) gelsinler. Bir şey bulamazlar.

Bırakın aracı maaş bile almıyoruz

Mansur Yavaş, Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada ise "Bu tür iftiralar bana yapışmaz" diyerek şunları söyledi:

-Allah’a şükür, böyle zorlama şeylerle ne halt edecekler bilmiyorum. Vatandaş her şeyi görüyor. Bizim özellikle bu konularda ne kadar titiz olduğumuzu ve herkese örnek olmaya çalıştığımızı herkes biliyor.