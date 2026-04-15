Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,1 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını anımsattı.

Evde Bakım Yardımı kapsamında 2026 yılı ocak-temmuz döneminde hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardımla engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,1 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 517 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

Mersin'de Yenişehir Belediyesine yönelik soruşturmada tutuklama
ABD Başkanı Trump, Papa 14. Leo'ya eleştirilerini sürdürüyor
Özel ve İmamoğlu'nu kızdıracak mesaj! 'Talimatlarını yerine getirme'
Doğurduğu bebeği öldürüp çöp konteynerine attı! Cani anneden mahkemede şaşırtan savunma
Reklam Kurulu'ndan tüketiciyi aldatan reklamlara yaklaşık 49,9 milyon lira ceza
FETÖ'ye yönelik soruşturmada 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler yarın belli olacak
CENTCOM açıkladı! ABD'nin abluka hamlesiyle İran'ın ticareti tamamen durdu
Serik Belediye Başkanı CHP'den istifa etti! AK Parti'ye mi geçiyor?
Lvbel C5 konserinde skandal 'Erdoğan' sloganına AK Parti'den tepki
Meloni ve ABD Başkanı Trump arasında soğuk rüzgarlar! "Ona şok oldum..."
Şanlıurfa'daki okul saldırısında 4 kişi görevden alındı
