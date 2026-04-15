Günün ilk rakamları! Dolar'da yükseliş var

ABD ile İran arasındaki müzakere süreci yatırımcı fiyatlamalarında belirleyici olmaya devam ediyor. Dolar/TL, güne yükselişle başladı. Dünü 44,7250'den tamamlayan dolar/TL, bugün 44,7500'ten işlem görüyor. Euro'da 52 lira seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,7500'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 52,7880'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 primle 60,7320'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 98,1 seviyesinde bulunuyor.

İki ülkenin kısa sürede bir anlaşma sağlayabileceğine dair beklentiler ve petrol arzına yönelik endişelerin bir miktar giderilmesi, piyasalarda risk iştahını besleyen temel unsurlar olarak öne çıktı.