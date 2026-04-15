Bakan Bolat: Kişi başına kazanç 18 bin doları aştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 54. İnegöl Mobilya Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, 2025 yılı ekonomik verilerini değerlendirdi. Türkiye’nin GSYH bazında 1,5 trilyon dolar sınırını geçtiğini belirten Bolat, kişi başına düşen milli gelirin 18 bin 40 dolara yükselerek tarihi bir zirveye ulaştığını müjdeledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İnegöl’de düzenlenen sektörel buluşmada, Türkiye’nin son 22 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydederek pozitif ayrıştığını vurguladı.

GSYH 1,5 TRİLYON DOLAR EŞİĞİNİ AŞTI

Bakan Bolat, Türkiye’nin toplam ekonomik büyüklüğünün (GSYH) 2025 yılı sonu itibarıyla ulaştığı devasa boyuta dikkat çekti:

2024 yılında 1 trilyon 358 milyar dolar olan cari GSYH, 2025 yılında 1 trilyon 596 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye ekonomisi, 2025 yılı genelinde yüzde 3,6 oranında bir büyüme performansı sergiledi.

REFAH GÖSTERGESİNDE TARİHİ ZİRVE

Ekonomik büyümenin fert başına düşen payına dair veriler, Bakan Bolat’ın konuşmasındaki en dikkat çekici başlık oldu. Milli gelirdeki ivmelenmenin halkın refah payına doğrudan yansıdığını ifade eden Bolat;

"2024 yılında 15 bin 325 dolar olan kişi başına düşen milli gelir, 2025 yılında ivmelenmesini sürdürerek 18 bin 40 dolara yükselmiş ve tüm zamanların en yüksek seviyesinde gerçekleşmiştir." dedi.

"22 ÇEYREKTİR SÜREN KESİNTİSİZ PERFORMANS"

Küresel şartların ağırlığına rağmen Türkiye’nin dirayetini koruduğunu belirten Ticaret Bakanı, pandemiden bu yana devam eden kesintisiz büyüme serisinin 2025’in 4. çeyreğiyle birlikte 22. çeyreğe ulaştığını kaydetti. Bolat, bu başarının temelinde iş dünyasının azmi ve üretim kapasitesindeki artışın yattığını ifade etti.