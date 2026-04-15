Yeni MHP İstanbul İl Yönetimi belli oldu Feti Yıldız duyurdu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, geçen hafta MHP Genel Merkezi tarafından alınan kararla feshedilen MHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine atanan yeni isimleri, duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanlığı ve 39 ilçe teşkilatı, geçen hafta parti genel merkezi tarafından alınan kararla tamamen feshedilmişti.

İstanbul teşkilatının yeni kadrosunu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız duyurdu.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"MHP İstanbul İl Başkanı Sn. Volkan Yılmaz’a, İl Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Ahmet Yasak, Sn. Ömer Çölüoğlu, Sn. Mustafa Kemal Dalan, Sn. Mustafa Karaçam, Sn. Burak Arkaz, Sn. Mehmet Çamur, Sn. Hamit Şahinoğlu, Sn. Mustafa Nohut, Sn. Zafer Yalçın ve diğer kardeşlerimize başarılar diliyorum. İ’la-yı Kelimetullah yolunda dualar sizinle olsun."

