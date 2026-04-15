İlk sen gideceksin müdür! Siverek'te liseyi basan Ömer Ket'in şok mesajları çıktı
ŞANLIURFA Siverek'te eski lisesini basan Ömer Ket, 16 kişiyi pompalı tüfekle vurduktan sonra intihar ederek yaşamına son vermişti. 2007 doğumlu olan Ömer Ket, saldırıyı yapacağını sosyal medyadan bir çok paylaşımla ilan etmiş. Yeni ortaya çıkan paylaşımlarından birinde kaç kişiyi öldürmek istediğini de yazmış.
ŞANLIURFA Siverek'te yaşanan okul baskını Türkiye'yi şoke etti. ABD'de sıklıkla görülen bu durum ülkemizde ilk kez bu şiddette yaşandı. Lisedeki olaya ilişkin soruşturma devam ederken eğitime 4 gün ara verildi, okul yönetiminden 4 kişi görevden uzaklaştırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren Ömer Ket'e ilişkin ise yeni bilgiler ortaya çıktı.
SALDIRIYI YAPACAĞINI DUYURMUŞ
19 yaşındaki Ömer Ket, uzaklaştırıldığı eski lisesini pompalı tüfekle basıp rast gele ateş ederek 16 kişiyi yaralamıştı. Ömer Ket’in olay öncesinde okulun sosyal medya platformuna “Hazır olun okulda birkaç gün sonra saldırı olacak, hazır olun kunduzlar” yazdığı ortaya çıkmıştı. Ömer Ket'in saldırıya ilişkin başka paylaşımları da olduğu öğrenildi. Bu paylaşımlarda kaç kişiyi öldürmeyi planladığını da yazmış.
İLK SEN GİDECEKSİN MÜDÜR
Ömer Ket'in kendisine ait sosyal medya hesaplarından saldırı planlarına ilişkin yaptığı paylaşımlar şöyle:
-Kunduzlar hepinizi yok edeceğim”
-İlk sen gideceksin müdür
-“20 Nisan’da beni çok iyi hatırlayacaksınız. Eski okulumdan intikamımı alacağım. Gerekirse tüm kunduzları toprağa geri göndereceğim”
-“20 Nisan’da okuluma silahla gireceğim. Hedef 20 kill (öldürme) eski okulum”
-“Eski okulumdan sonra ben de gideceğim. Hedef 40 kill”,
-“Belki 20 Nisan’da hayatta olmayacağım. Okul saldırısı olacak”