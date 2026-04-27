HABER /  EKONOMİ

Otomotiv devi Honda'dan beklenmedik karar! 23 yıl sonra veda ediyor

Türkiye'de Honda Civic satışlarını durduran Honda, Güney Kore'deki tüm otomobil satışlarını sonlandırma kararı aldı.

Honda'nın resmi web sitesinden yapılan açıklamada, merkezi Güney Kore'nin Seul şehrinde bulunan Honda'nın motosiklet ve otomobil satış iştiraki Honda Kore'nin otomobil satış faaliyetlerinin 2026 yılının sonunda sona ereceğini duyurdu.

Küresel ve Güney Kore otomobil pazarlarını çevreleyen ortamdaki değişiklikler ışığında ve orta ve uzun vadeli rekabet gücünü güçlendirmek için kurumsal kaynakları yoğunlaştırma perspektifinden kapsamlı bir değerlendirme sonrasında Honda, Güney Kore'deki otomobil satış faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Otomobil satışlarının durdurulmasından sonra bile Honda, Güney Kore pazarındaki Honda araç müşterilerine araç servisi ve bakımı, yedek parça temini ve garanti desteği de dahil olmak üzere satış sonrası hizmetler sunmaya devam edecek.

Honda Kore, motosiklet işini faaliyetlerinin merkezinde konumlandırmaya devam ederken, Güney Kore'deki müşterilerine cazip ürünler sunmaya ve hizmet ve deneyimleri daha da geliştirerek işini daha da güçlendirecek.

Türkiye'de de satışları zayıfladı

Honda'nın Türkiye'de de satışları zayıf seyrediyor. Amiral gemisi olan Honda Civic'in Türkiye satışlarını durduran Honda, motosiklet üzerine yatırım yapmaya karar vermişti.

