Motorinin litre fiyatı tarihi eşiğe çıkıyor! Gece motorin ve benzine zam var

İRAN savaşının petrol fiyatlarında yarattığı sarsıntı pompaya yeni zamlar getirdi. Bu kez hem motorin hem benzin için zam var. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı bazı illerde 73 lirayı aşacak. Türkiye tarihinde ilk kez bu rakam görülecek. Benzin ve motorin zammı gece yarısı itibariyle gerçekleşecek ve yeni fiyatlar 28 Nisan 2026 salı günü itibariyle geçerli olacak.

Motorinde tarihi 73 lira eşiği

Bu gece itibariyle pompaya yansıması beklenen motorin zammı 2 lira 28 kuruş olacak. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatında tarihi bir eşik ilk kez aşılmış olacak. Motorinin litre fiyatı İzmir başta olmak üzere bazı illerde 73 lirayı aşacak.

Zamlı fiyatlar şöyle olacak:

-İstanbul'da motorinin litre fiyatı 71,61 TL,

-Ankara'da 72,73 TL

-İzmir'de 73,01 TL olacak.

BENZİN ZAMMI NE KADAR?

Motorin ile birlikte gece yarısı benzin fiyatları da değişiyor. Benzine, bu gece yarısı 3,80 TL zam hesaplandı. Eşel mobil gereğince bunun yüzde 75’i, ÖTV’den karşılanacak. Kalan 95 kuruş, gece yarısı pompa satış fiyatlarına yansıtılacak.

Bu zam sonrasında benzin fiyatlarının İstanbul'da 63,71 TL, İzmir'de ise 65 TL sınırına yaklaşması bekleniyor.

Bugün benzin motorin ve LPG fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa yakası: Benzin litre fiyatı: 62.76 TL,

Motorin litre fiyatı: 69.35 TL, LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası : Benzin litre fiyatı: 62.62 TL

Motorin litre fiyatı: 69.21 TL, LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara : Benzin fiyatı: 63,73 TL,

Motorin fiyatı: 70,47 TL, LPG fiyatı: 34,87 TL

İzmir : Benzin litre fiyatı: 64.01 TL

Motorin litre fiyatı: 70.75 TL, LPG litre fiyatı: 34.79 TL