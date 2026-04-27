Barış Yarkadaş'tan "Bir susmayı dener misin" diyen Ayşenur Arslan'a okkalı cevap!

Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medyada kendisine "Bir susmayı dener misin?" diyen gazeteci Ayşenur Arslan'a sert yanıt verdi. Yarkadaş, "Siz her türlü rezilliğe susabilirsiniz. O sizin tercihiniz. Ben susmayacak ve nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa üstüne gideceğim." dedi.

Muhalif gazetecilerden Ayşenur Arslan, gazeteci Barış Yarkadaş'a sosyal medyada "Bir susmayı dener misin?" yorumunu yaptı. Barış Yarkadaş, Ayşenur Arslan'a okkalı bir cevap verdi.

Yarkadaş, "Peki ben susarsam; Görele Belediye Başkanının taciz ettiği 16 yaşındaki kızın hukukunu kim koruyacak? Ben susarsam; Uşak’ta otele kapatılan 21 yaşındaki kızın hakkını kim arayacak? Ben susarsam; Antalya Kuyu Tipi’nde açlık grevi yapan sosyalist tutukluların yaşam hakkını kim savunacak? Cezaevlerindeki hak ihlallerini kim anlatacak? İktidarın anti demokratik - hukuksuz uygulamaları halkımıza nasıl duyurulacak? Bunun için mi susmamı istiyorsun? Siz bunlardan tek satır bile bahsetmiyorsunuz. Bunları anlattığım için mi susmamı istiyorsun? Seni bunları anlatmam mı rahatsız ediyor?" ifadelerini kullandı.

"Siz her türlü rezilliğe susabilirsiniz"

Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz her türlü rezilliğe susabilirsiniz.. O sizin tercihiniz.. Ben susmayacak ve nerede bir haksızlık - hukuksuzluk varsa üstüne gideceğim. Benim konuşmamdan , yolsuzluk - hırsızlık yapanlar rahatsız oluyor diye biliyordum. Bu yüzden hakkımda 70’in üstünde dava açıldı. 60 yıla yakın hapsim istendi.

"Ben sizin konuşamadıklarınızı anlatıyorum"

Meğer Ayşenur Arslan da konuşmamdan rahatsızmış. Daha 15 gün önce AKP’li Meclis Başkanı İsmail Kahraman’la olan davam bitti. O da susmamı istiyordu. Susmadım ve kazandım. Siz de susmayın. Eğer susmayı tercih ediyorsanız, bu sizin tercihiniz. Ancak başkalarını susturmaya çalışmayın. Ben sizin konuşmadıklarınız ve konuşamadıklarınızı anlatıyorum. Bu kadar basit…"