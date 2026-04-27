Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı! Gülistan soruşturması

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Emniyet Müdürü olan ve şu an Yalova Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Yılmaz Delen'in ifadeye çağrıldığı bildirildi. Delen'in çağrı üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na tanık olarak ifade verdiği öğrenildi.

TUNCELİ'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku hakkında elde edilen yeni bilgiler soruşturmanın seyrini değiştirdi. Cinayete kurban giden Gülistan Doku'nun naaşını bulmak için ekipler seferber olurken oğluyla birlikte olayın baş şüphelilerinden görüldüğü için tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkındaki gelişmelerden sonra bir kritik isim için daha harekete geçildi.

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında, dönemin Tunceli İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in tanık olarak ifadesi alınacak.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni bilgiler elde edilmesi üzerine ekiplerin seferber olduğu belirtildi.

Oğlunun yanı sıra olayın baş şüphelilerinden görülen dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in tutuklanmasının ardından bir kritik isim için daha harekete geçildi.

Gülistan Doku'nun kaybolduğu 2020'de Tunceli İl Emniyet Müdürü olan ve halen Yalova İl Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen, Erzurum'a çağrıldı.

Delen'in soruşturma kapsamında şimdilik tanık sıfatıyla dinleneceği ve 'ihmal' iddialarının netleştirilmesine katkı sağlamasının beklendiği aktarıldı.

Erzurum'da alınacak ifadenin, dosyanın seyrini değiştirebileceği ve ihmal eksikliği görülmesi halinde Delen'in şüpheli olarak dosyaya eklenebileceği iddia edildi.





YALOVA İL EMNİYET MÜDÜRÜ, ERZURUM'A HAREKET ETTİ

Gülistan Doku'nun kaybolduğu 2020'de dönemde Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve halen Yalova İl Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen'in Erzurum'a çağrıldığı bildirildi. Sabah'ın aktardığına göre; talimat yazısının Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştığı, tebligatın ardından Delen'in Erzurum'a hareket ettiği ve ifade sürecinin bu sabah başlandığı öğrenildi.

'İHMAL' İDDİALARININ ÜZERİNE GİDİLECEK

Dosyanın en çarpıcı yönlerinden biri ise ifadenin hukuki niteliği oldu. Yılmaz Delen soruşturma kapsamında şimdilik tanık sıfatıyla dinlenecek. Herhangi bir şekilde şüpheli konumda bulunmayan Delen'in, soruşturmanın ilk aşamalarına ilişkin vereceği bilgilerin, yıllardır tartışılan ihmal iddialarını netleştirebileceği değerlendiriliyor.

İFADESİ KRİTİK

Erzurum'da alınacak bu ifadenin, Gülistan Doku dosyasında bugüne kadar tartışılan birçok başlığı yeniden açabilecek nitelikte olduğu ve soruşturmanın seyrinde belirleyici bir rol oynayabileceği belirtiliyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tanık olarak alacağı dosyada ihmale ilişkin bir eksiklik görürse Yılmaz Delen'in dosyaya şüpheli olarak eklenebileceği iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.