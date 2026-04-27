Antalya’da derbi kutlamasında kan aktı! Bir taraftar bıçaklandı

Antalya'da derbi zaferini kutlayan Galatasaray taraftarları sokaklara döküldü. Işıklar ve Kültür Mahallesi'nde meşaleler yakılırken, kutlamalar sırasında Mehmet A. isimli bir taraftar bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganların peşinde.

Süper Lig'de derbi zaferi yaşayan Galatasaray'ın galibiyeti, Antalya'da sokaklara taşındı. Sarı-kırmızılı taraftarlar maçın ardından bir araya gelerek tezahüratlar eşliğinde kutlama yaptı. Maçın bitiş düdüğü ile Kültür Mahallesi Kafeler Caddesi olarak bilinen 3805 Sokak üzerinde zaman zaman karşı karşıya gelen iki takım taraftarları arasında küçük çaptı tartışmalar yaşandı.

BİR TARAFTAR BIÇAKLANARAK YARALANDI

Öte yandan kutlamalar sırasında derbi maçını arkadaşları ile birlikte izleyen ve galibiyet coşkusunu yaşamak isteyen ve isminin Mehmet A. olduğu öğrenilen bir Galatasaray taraftarı ise kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bıçaklanarak yaralandı. Olay sonrası kimliği belirsiz şahıslar olay yerinden kaçarken polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından arkadaşının verdiği formasını sallayarak bindiği ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Okan Buruk'tan 'şampiyonluk' konuşması: Çok büyük üstünlük kurduk...
Bilerek mi kırmızı kart gördü? Ederson hakkında olay yaratan iddia
Bilerek mi kırmızı kart gördü? Ederson hakkında olay yaratan iddia
Taraftarlar yönetim ve futbolculara tepki gösterdi! Samandıra'da kriz
Taraftarlar yönetim ve futbolculara tepki gösterdi! Samandıra'da kriz
Emre Bol derbi sonrası çıldırdı! "O şerefsiz o hain Ederson’u...
Emre Bol derbi sonrası çıldırdı! "O şerefsiz o hain Ederson’u...
Sadettin Saran’dan Vedat Bayram’a sert tepki: Sen gel benle dışarıya
Sadettin Saran’dan Vedat Bayram’a sert tepki: Sen gel benle dışarıya
Derbide kırmızı kart gören Ederson'dan ilk açıklama
Derbide kırmızı kart gören Ederson'dan ilk açıklama
Rusya’dan yaşlanma karşıtı aşı hamlesi
Rusya’dan yaşlanma karşıtı aşı hamlesi
Osimhen'den derbi sonrası Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
Osimhen'den derbi sonrası Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
Burhanettin Duran’dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye teşekkür
Burhanettin Duran’dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye teşekkür
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeler: Uykusuz her gece...
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeler: Uykusuz her gece...
Muş'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Muş'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Kaani’den Hizbullah’a destek mesajı: Direniş cephesi her zamankinden daha güçlü
Kaani’den Hizbullah’a destek mesajı: Direniş cephesi her zamankinden daha güçlü