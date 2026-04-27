Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Kandıra Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları sebebiyle Kandıra Gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü devam ediyor.

Mersin-Adana Otoyolu'nun Mersin Alın Gişeleri (Serbest Bölge Kavşağı) ile Tarsus OSB Kavşağı kesiminde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Babadağ Farklı Seviye Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Denizli istikametinden otoyola giriş kolu trafiğe kapatıldı. Bu bölgede sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62, Fethiye-Söğüt yolunun 0-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Bursa-Kocaeli yolunun 25. kilometresindeki Tonami Köprülü Kavşağı'nda genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşıma alt koldan kontrollü izin veriliyor.

Darende-Malatya yolunun 5-28. kilometrelerinde çatlak onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 11 gözaltı
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 11 gözaltı
Vergi Denetim Kurulu’na rüşvet soruşturmasında 3. dalga! 10 kişi yakalandı
Vergi Denetim Kurulu’na rüşvet soruşturmasında 3. dalga! 10 kişi yakalandı
Trump o sözleri duyunca dayanamadı: 'Ben tecavüzcü, pedofili değilim'
Trump o sözleri duyunca dayanamadı: 'Ben tecavüzcü, pedofili değilim'
Trump'a silahla saldırmıştı! Manifestosu ortaya çıktı, ailesine göndermiş
Trump'a silahla saldırmıştı! Manifestosu ortaya çıktı, ailesine göndermiş
Antalya’da derbi kutlamasında kan aktı! Bir taraftar bıçaklandı
Antalya’da derbi kutlamasında kan aktı! Bir taraftar bıçaklandı
Okan Buruk'tan 'şampiyonluk' konuşması: Çok büyük üstünlük kurduk...
Okan Buruk'tan 'şampiyonluk' konuşması: Çok büyük üstünlük kurduk...
Bilerek mi kırmızı kart gördü? Ederson hakkında olay yaratan iddia
Bilerek mi kırmızı kart gördü? Ederson hakkında olay yaratan iddia
Taraftarlar yönetim ve futbolculara tepki gösterdi! Samandıra'da kriz
Taraftarlar yönetim ve futbolculara tepki gösterdi! Samandıra'da kriz
Emre Bol derbi sonrası çıldırdı! "O şerefsiz o hain Ederson’u...
Emre Bol derbi sonrası çıldırdı! "O şerefsiz o hain Ederson’u...
Sadettin Saran’dan Vedat Bayram’a sert tepki: Sen gel benle dışarıya
Sadettin Saran’dan Vedat Bayram’a sert tepki: Sen gel benle dışarıya
Derbide kırmızı kart gören Ederson'dan ilk açıklama
Derbide kırmızı kart gören Ederson'dan ilk açıklama
Rusya’dan yaşlanma karşıtı aşı hamlesi
Rusya’dan yaşlanma karşıtı aşı hamlesi