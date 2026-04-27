Bolu'daki Ela bebeği gerçekten annesi mi öldürdü? İlk ifadesi çıktı

BOLU'dan gelen haber dehşet yarattı. 2 aylık kızını boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan anne Serpil C., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Annenin ifadesinde "Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim" dediği öğrenildi. Hayatını kaybeden minik Ela ise toprağa verildi.

BOLU'nun Gerede ilçesinde, iki aylık kızı Ela'nın evde boğazı kesilmiş halde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olarak gözaltına alınan anne Serpil C., cinayet suçlamalarını kesin bir dille reddetti. Serpil C. korkunç olayın ardından yürürken yolda yakalanmıştı.

2 aylık bebeğin boğazı kesildi

Korkunç olay akşam saatlerinde Gerede ilçesine bağlı Kitirler Mahallesi’nde meydana geldi. 2 aylık Ela C. evde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Kan donduran olayın ardından şüpheli anne 30 yaşındaki Serpil C. (30), evden çıkarak D-100 kara yolu üzerinden Yeniçağa ilçesi istikametine kilometrelerce yürüdü.

Polisler yürürken buldu

Yol kenarında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan anne Serpil C. emniyete götürüldü. Polis ekiplerine verdiği ilk ifadede iddiaları kesin bir dille reddeden anne, olayla hiçbir ilgisi olmadığını savundu. Serpil C.'nin ifadesinde şu sözleri kayda geçti:

-"Bebeğimi kesinlikle ben öldürmedim. Bebeğimin ölümüne ben sebep olmadım, onu kimin öldürdüğünü de bilmiyorum."



Annenin savunması, soruşturmanın yönünü genişletirken, emniyet güçleri evde ve olay yerinde bulunan delilleri detaylı bir şekilde incelemeye devam ediyor. Gerede Adliyesi'ne sevk edilen 30 yaşındaki anne Serpil C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 aylık Ela toprağa verildi

Boğazı kesilerek öldürülen 2 aylık Ela bebek dün Demircisopran köyünde toprağa verildi.