Chery ve Bosch 48V araç mimarisi için stratejik iş birliğine imza attı

Çin’in otomotiv alanındaki ihracat lideri Chery, 48V araç mimarisi için Bosch ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. Bu iş birliği ile yeni nesil üretimin öncülüğünü sürdürmeyi hedefleyen şirket, aynı zamanda araç içi bilgi işlem sistemleri, akıllı kokpitler ve by-wire şasi teknolojileri gibi yüksek performanslı bileşenlere yönelik artan talebi karşılayacak.

Abone ol

Küresel otomotiv endüstrisi yüksek kaliteli gelişim yönündeki dönüşümünü sürdürürken, Chery, üretim ve Ar-Ge gücünü yeni iş birlikleriyle güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, Bosch ile Pekin’de 48V araç mimarisinin ortak geliştirilmesi ve seri üretimi için bir çerçeve anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile iki taraf, Çin’de yeni nesil 48V araç mimarisinin öncü üretimi için stratejik iş birliklerini derinleştirdi.

Sistem ağırlığı azaldı tepki hızı artırıldı!

Araç içi bilgi işlem sistemleri, akıllı kokpitler ve by-wire şasi teknolojileri gibi yüksek performanslı bileşenlere yönelik artan talep geleneksel 12V elektrik sistemlerinin güç sınırlarına ulaşmasına neden oldu. Bu nedenle daha yüksek avantajlar sunan 48V elektrik mimarilerinin geliştirilmesi artık sektör genelinde bir gereklilik haline geldi. Bu kapsamlı iş birliği çerçevesinde Chery ve Bosch, akıllı araçların temel elektrik mimarisini yeniden yapılandırmaya odaklanacak. Ortak geliştirilen 48V araç mimarisi; yüksek güç, hafif yapı, yüksek entegrasyon, yüksek güvenilirlik ve yüksek ölçeklenebilirlik gibi önemli avantajlar sunuyor. Araç güç kapasitesi 15kW seviyesine çıkarılırken sistem ağırlığı 10 kilgoramdan fazla azaltıldı ve steer-by-wire motorunun tepki hızı yüzde 20’nin üzerinde artırıldı. Ayrıca sistem, aşırı koşullarda akıllı sürüş, frenleme ve direksiyon gibi kritik fonksiyonların kesintisiz çalışmasını sağlamak için bağımsız yedekli güç besleme tasarımına sahip. Bu teknolojinin gelecekte robotik gibi yeni alanlara da uyarlanabileceği belirtiliyor. Chery ve Bosch arasındaki iş birliği 25 yılı aşkın süredir devam ediyor ve bu süreçte birçok alanda ortak teknolojik başarılar elde edildi. Ekim 2024’te iki taraf, 48V düşük voltaj sistemi üzerine bir mutabakat zaptı imzalayarak ortak bir ön araştırma ekibi kurdu. 18 aylık yoğun çalışma sonucunda proje üç temel hedefe ulaştı: araç sistemleri ve fonksiyonel prototiplerin geliştirilmesi, kritik bileşen örneklerinin oluşturulması ve endüstriyel üretim süreçlerine yönelik ön araştırmaların tamamlanması. Bu gelişmeler, seri üretim için sağlam bir temel oluşturdu. Teknolojinin ilk olarak Chery’nin premium markası EXEED’in amiral gemisi modelinde kullanılması planlanıyor.

İş birliği ile seri üretim hızlanacak!

Chery ve Bosch’un uzun yıllardır yüksek güvene dayalı stratejik bir ortaklık yürüttüğünü söyleyen Chery Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue, “Bu 48V araç projesi, yeni nesil araç sistem çözümlerinin tanımlanması ve hızla hayata geçirilmesi için ortak bir adımdır. Bu iş birliği, global pazar için bir teknoloji ekosistemi inşa etme ve elektrik mimarilerinin dönüşümüne liderlik etme yolunda önemli bir aşamadır. Chery, teknolojik inovasyonu temel itici güç olarak görmeye devam ederek ürün inovasyonunu güçlendirecek, iş modeli dönüşümünü hızlandıracak ve küresel yüksek teknoloji ekosistemine geçişini hızlandıracaktır” dedi. Konu hakkında açıklama yapan Robert Bosch GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hartung ise şunları söyledi: “Bu stratejik iş birliğinin derinleşmesi, Bosch ile Chery arasındaki 25 yıllık güçlü ortaklığın yeni bir seviyeye ulaştığını gösteriyor. Küresel ölçekte hızlanan elektrifikasyon ve akıllı dönüşüm trendleri doğrultusunda Bosch, düşük voltaj sistem bileşenlerinin geliştirilmesi ve endüstriyel üretim konusundaki deneyimini tam anlamıyla ortaya koyacaktır. Chery’nin araç geliştirme yetkinliği, güç ağı sistem tanımları ve yerel ile uluslararası pazarlardaki gücüyle birleşerek yeni nesil 48V araçların seri üretimini ve ölçeklenmesini hızlandıracağız.”

Akıllı mobilite dönüşümü desteklenecek!

Küresel otomotiv sektörü, şu anda elektrifikasyon ve akıllı dönüşüm açısından kritik bir dönüm noktasında bulunuyor. Bu iş birliği, Chery’nin tüm alanları kapsayan yapay zekâ stratejisini ilerletmesi ve “Global Innovation System No Complacency” vizyonunu hayata geçirmesi açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor. 48V düşük voltaj sisteminin ortak geliştirilmesi ve seri üretimin hızlandırılması, global akıllı mobilite için yeni nesil elektrik mimarisi sunarak sektörün dönüşümünü destekleyecek. İmza törenine her iki şirketten üst düzey yöneticiler katıldı. Chery tarafında Yin Tongyue (Yönetim Kurulu Başkanı), Gao Xinhua ve Qi Shilong (İcra Başkan Yardımcıları), Wang Ting ve Xie Baojun (Başkan Yardımcıları); Bosch tarafında ise Dr. Stefan Hartung (Yönetim Kurulu Başkanı), Markus Heyn (Bosch Mobility Başkanı), Andreas Dempf (Satış Başkan Yardımcısı), Xu Daquan (Bosch Çin Başkanı), Wang Weiliang (Bosch Mobility Çin Yönetim Kurulu Başkanı), Zhang Ying (Bosch Mobility Çin Yönetim Kurulu İcra Başkan Yardımcısı) ve diğer üst düzey yöneticiler yer aldı.

Yeni teknolojilerini ve ürünlerini tanıtacak!

Chery, küresel stratejisini ileri taşımaya devam ederken, grup Nisan 2026’da düzenlenen Pekin Otomobil Fuarı ve Chery Uluslararası İş Zirvesi’nde merkez sahnede yer alarak en yeni teknolojik başarılarını ve geleceğe yönelik ürün yol haritasını sergiledi.

Chery’nin küresel ekosisteminin önemli bir parçası olan OMODA & JAECOO, hızlanan gelişim sürecinde yeni bir aşamaya girerken, ürün gamını sürekli olarak zenginleştiriyor ve küresel pazardaki varlığını güçlendiriyor. Aynı zamanda Chery, AiMOGA ile inovasyon sınırlarını genişleterek akıllı teknolojileri gerçek yaşam uygulamalarıyla buluşturuyor ve geleceğin mobilite ekosistemine dair yeni olasılıkları ortaya koyuyor. Tüm bu gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde, Chery’nin daha çeşitlendirilmiş, teknoloji odaklı ve küresel ölçekte entegre bir mobilite dünyası inşa etme kararlılığını ortaya koyarken, sürdürülebilir küresel büyüme vizyonunu da pekiştiriyor.