Uçaklarda powerbank ile telefonları şarj etmek yasaklandı! Batarya sayısı da...

TÜRKİYE'de uçaklarla seyahatte yeni bir düzenleme yapıldı. Bundan böyle uçaklarda taşınabilir bataryaların (powerbank) şarj edilmesi yasak. Yeni düzenleme ile yolcuların en fazla iki batarya taşımasına izin verilecek.

Uzun uçak yolculuklarında sıkça kullanılan taşınabilir bataryalara için kurallar değişti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yeni düzenlemeyi internet adresinden paylaştı. Karar, uluslararası sivil havacılık kuralları kapsamında güncellenen teknik talimatlar doğrultusunda alındı.

Açıklamada, uçuş operasyonlarında taşınabilir bataryalar ile ilgili olarak hava yoluyla tehlikeli maddelerin emniyetli taşınması için teknik talimatlarda değişikliğe gidildiği duyuruldu. Müdürlüğün internet sayfasında yayınlanan direktife göre;

*Hava aracında, taşınabilir bataryaların şarj edilmesi yasaklandı; *Her bir kişinin taşıyabileceği taşınabilir batarya sayısı en fazla iki adetle sınırlandırıldı.

Hosteslere esneklik

Yeni kısıtlamaların, operasyonel gereklilikleri yerine getirmek amacıyla kullanılması durumunda ekip üyeleri için geçerli olmadığı belirtildi. Ancak ekip üyeleri, taşınabilir bataryaları kişisel kullanım amacıyla kullanamayacak.