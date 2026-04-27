Alternatif 1 Mayıs kararı! İstanbul Valiliği duyurdu Taksim hatları kapatıldı

Cuma günü kutlanacak olan 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesinde bugün Taksim'de anma planlanmıştı. İstanbul Valiliği bu doğrultuda alınan kararı duyurdu. Taksim'e çıkışı sağlayan ulaşım hatları kapatıldı.

1 Mayıs Taksim İnisiyatifi, Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs'ta vefat edenleri anmak için bugün Taksim'de buluşma düzenlemek istedi. Alternatif 1 Mayıs kutlama planı üzerine İstanbul Valiliği alınan son dakika kararı duyurdu.

İstanbul Valiliği, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın başvurusu doğrultusunda - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nı kapattı.

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin kararını şöyle duyurdu:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve
- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.
-Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.

1 Mayıs Taksim İnisiyatifi'nin paylaşımı da şöyleydi:

"Türkiye işçi sınıfı ilk meydan kutlamasını yapmak üzere 1 Mayıs 1976’da Taksim’e girdi. 1977’de, 1989’da Taksim’de can verdi, meydanını vermedi.

1 Mayıs’larda yitirdiklerimizi omuz omuza anmak için 27 Nisan Pazartesi günü 12.00’da Kazancı Yokuşu’nda buluşuyoruz."

