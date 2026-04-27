ABD geriledi, Türkiye yükseldi! Küresel askeri harcamalarda rekor: Türkiye'nin bütçesi ve yeri şaşırttı!
Küresel askeri harcamalar, devam eden savaşlar ve artan jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle 2025’te reel bazda yıllık yüzde 2,9 artarak 2 trilyon 887 milyar dolarla rekor yeniledi.
Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI), 2025 yılına ait küresel askeri harcama verilerini kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre dünya genelinde askeri harcamalar üst üste 11. yılında da artış göstererek toplamda 2,9 trilyon dolara ulaştı. Hükümetlerin bütçelerini büyük oranda yeni nesil savaş uçakları, gemiler, füze sistemleri ve mühimmat tedarikine ayırdığı gözlemlendi.
Raporda öne çıkan en çarpıcı verilerden biri Asya ve Okyanusya bölgelerindeki (Orta Doğu hariç) harcama artışı oldu. Bu bölgedeki ülkeler 2025 yılında toplam 681 milyar dolar askeri harcama yaparak küresel pastanın yüzde 24’ünü oluşturdu. Yüzde 8,1 oranındaki bu artış, bölgede 2009 yılından bu yana kaydedilen en hızlı yükseliş olarak kayıtlara geçti.
Türkiye 30 milyar dolarlık bütçesiyle 18. sıraya yükseldi
Türkiye, 2025 yılında savunma harcamalarını en çok artıran ülkeler arasında dikkat çekici bir ivme yakalayarak dünya genelinde 18'inci sıraya yükseldi.
Yüzde 94 artış yaşandı!
Türkiye'nin toplam askeri harcaması 30 milyar dolara ulaşırken, bu rakamın 2024 yılına oranla yüzde 7,2, 2016 yılına oranla ise yüzde 94 oranında arttığı belirtildi. Türkiye'nin harcama profilinde şu detaylar öne çıktı: