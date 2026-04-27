HABER / EKONOMİ

Honda satışlarını o ülkede durduruyor: Türkiye’de sonlandırmıştı!

Honda, Güney Kore’deki tüm otomobil satışlarını sonlandırma kararı aldı. Dev otomobil markası Türkiye’deki Honda Civic satışlarını durdurmuştu.

Dev otomobil markası Honda, web sitesi üzerinden önemli bir açıklama yaptı. Merkezi Güney Kore'nin Seul şehrinde bulunan Honda'nın motosiklet ve otomobil satış iştiraki Honda Kore'nin otomobil satış faaliyetlerinin 2026 yılının sonunda sona ereceğini belirtti.

SATIŞI DURDURACAK!

Küresel ve Güney Kore otomobil pazarlarını çevreleyen ortamdaki değişiklikler ışığında ve orta ve uzun vadeli rekabet gücünü güçlendirmek için kurumsal kaynakları yoğunlaştırma perspektifinden kapsamlı bir değerlendirme sonrasında Honda, Güney Kore'deki otomobil satış faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

HİZMET SUNMAYA DEVAM EDECEK

Satışın durdurulmasından sonra bile Honda, Güney Kore pazarındaki Honda araç müşterilerine araç servisi ve bakımı, yedek parça temini ve garanti desteği de dahil olmak üzere satış sonrası hizmetler sunmaya devam edecek.

MERKEZDE MOTOSİKLET VAR

Honda Kore, motosiklet işini faaliyetlerinin merkezinde konumlandırmaya devam ederken, Güney Kore'deki müşterilerine cazip ürünler sunmaya ve hizmet ve deneyimleri daha da geliştirerek işini daha da güçlendirecek.

SATIŞLARI DURDURMUŞTU

Honda'nın Türkiye'de de satışları zayıf seyrediyor. Amiral gemisi olan Honda Civic'in Türkiye satışlarını durduran Honda, motosiklet üzerine yatırım yapmaya karar vermişti.

