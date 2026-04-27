Aziz İhsan Aktaş davasında gizli tanık Xyzq49p şoku!

İSTANBUL 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde görülen tarihi davanın bugünkü oturumuna gizli tanık beyanları damga vurdu. Gizli tanık Xyzq49p duruşmada çark etti ve "O ifadeler bana ait değil, dosyaya sonradan eklenmiş" dedi.

Abone ol

Aziz İhsan Aktaş’ın suç örgütü lideri olarak yargılandığı 200 sanıklı davanın ikinci celsesinin ikinci haftasında gizli tanık “XYZ49QP” dinlendi. Güvenlik gerekçesiyle salona getirilmeyen ve SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden sesi değiştirilerek dinlenen "Xyzq49p" kod adlı ilk gizli tanık, mahkeme heyetini ve avukatları şaşırtan ifadeler verdi.

Dosyadaki ifadeyi yalanladı

Mahkeme Başkanı, gizli tanığa soruşturma aşamasında verdiği iddia edilen ifadeyi hatırlatarak, geçen hafta tahliye edilen dönemin Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferhat Tutşi hakkındaki iddialarını sordu. Bunun üzerine Gizli Tanık Xyzq49p, dosyada kendi adına yazılan ifadeleri kesin bir dille yalanlayarak, şunları söyledi:

-"Ben böyle bir beyanda bulunmadım.

-İfademe benim söylemediğim bilgiler konulmuş.

-Ben Ferhat Tutşi’yi tanımıyorum".

"BİZZAT ŞAHİT OLMADIM"

Duruşmada mahkeme başkanı, sanık avukatları ve gizli tanık arasında geçen şu diyaloglar dikkat çekti:

Mahkeme Başkanı: Ferhat Tutşi ile ilgili bir beyanınız var.

Gizli Tanık Xyzq49p: Böyle bir ismi tanımıyorum.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Avukatı Hasan Sınar: Beyanlarınızda hangi somut ihaleden bahsediyorsunuz?

Gizli Tanık Xyzq49p: Somut olarak işaret edeceğim bir ihale söz konusu değildir. Belediyenin işleyişi böyledir. Aziz Bey bünyesinde belediyelere para aktardığını bizzat doğrulamıştır, her belediyede işleyiş bu şekilde yürür.

Avukat Hasan Sınar: Rıza Başkan'ın komisyon aldığına yönelik somut deliliniz nedir, açıklar mısınız? Hangi ihalede, kimden, nerede, ne kadar komisyon aldı?

Gizli Tanık Xyzq49p: Bunu şu an açıklamam imkânsız. Tekrar söylüyorum, Aktaş etkin pişmanlıktan faydalandığında anlatmıştır, oraya bakıldığında hepsi görülecektir.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA NELER OLMUŞTU?

Geçen haftaki oturumunda mahkeme heyeti kritik ara kararlara imza atmıştı. Savcının mütalaası ve tutukluluk değerlendirmelerinin ardından mahkeme; Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, (Bugün gizli tanığın tanımıyorum dediği) Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit (Ferhat) Tutşi, eski müdür Gülal Erdovan Anıl ve personel Gülşah Ocak hakkında tahliye kararı vermişti. Buna karşın, mahkeme heyeti aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de bulunduğu 11 kişinin tutukluluk halinin devamına hükmetmişti. Ayrıca Mehmet Sağır hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.