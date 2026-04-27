Halfeti Belediyesi soruşturmasında 46 şüpheli adliyede

Şanlıurfa’da kayyum yönetimindeki Halfeti Belediyesi’nin önceki dönemine yönelik yürütülen soruşturmada aralarında eski AK Partili Belediye Başkanı Şeref Albayrak’ın da bulunduğu 46 şüpheli adliyeye sevk edildi. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “edimin ifasına fesat karıştırma” suçlamalarının yer aldığı dosyada 4 kişi emniyette serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 Nisan’da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, belediye encümen üyeleri, belediye personeli ve bazı esnafların da bulunduğu 50 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

1 KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Aralarında Albayrak'ın da bulunduğu 46 şüpheli, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, güvenlik önlemleri altında Birecik Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturma kapsamında bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Halfeti Belediyesi'nin önceki yönetim dönemine ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarına yönelik 24 Nisan'da düzenlenen operasyonda 28'i kamu görevlisi olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, 49 zanlı gözaltına alınmıştı.

