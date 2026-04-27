En son dere kenarında görülmüştü! 8 yaşındaki Osman 2 gündür aranıyor

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı köyünde kaybolan 8 yaşındaki Osman Taş’ı arama çalışmaları ikinci gününde de sürüyor. Dün sabah saatlerinden bu yana kendisinden haber alınamayan çocuğun dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ARAMALARA DALGIÇ POLİSLER DE KATILDI

En son dere kenarında görülen Osman’dan haber alamayan yakınları önce kendi imkanlarıyla arama yaptı, sonuç alınamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler dere boyunca arama çalışmalarını sürdürürken, su altında da incelemeler yapılıyor. Köylülerin de destek verdiği çalışmalara, Van’dan sevk edilen dalgıç polisler de katıldı. Ancak iki gündür devam eden aramalara rağmen henüz bir iz bulunamadı.

Osman Taş’ın amcası Sami Taş, yaşanan belirsizliğe dikkat çekerek şunları söyledi:

“Nerede, nasıl kaybolduğunu bilemiyoruz. Suya mı düştü, ayı mı, kurt mu götürdü bilmiyoruz. Sadece çocuğun kaybolduğunu biliyoruz. Tahminimiz suya düştüğü yönünde. İki gündür arıyoruz, hiçbir iz bulamadık. Biz de gelecek haberi bekliyoruz.”