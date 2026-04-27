En son dere kenarında görülmüştü! 8 yaşındaki Osman 2 gündür aranıyor

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 8 yaşındaki Osman Taş’ı arama çalışmaları ikinci gününde de sürerken, dereye düştüğü tahmin edilen çocuktan henüz bir iz bulunamadı.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı köyünde kaybolan 8 yaşındaki Osman Taş’ı arama çalışmaları ikinci gününde de sürüyor. Dün sabah saatlerinden bu yana kendisinden haber alınamayan çocuğun dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ARAMALARA DALGIÇ POLİSLER DE KATILDI

En son dere kenarında görülen Osman’dan haber alamayan yakınları önce kendi imkanlarıyla arama yaptı, sonuç alınamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler dere boyunca arama çalışmalarını sürdürürken, su altında da incelemeler yapılıyor. Köylülerin de destek verdiği çalışmalara, Van’dan sevk edilen dalgıç polisler de katıldı. Ancak iki gündür devam eden aramalara rağmen henüz bir iz bulunamadı.

Osman Taş’ın amcası Sami Taş, yaşanan belirsizliğe dikkat çekerek şunları söyledi:

“Nerede, nasıl kaybolduğunu bilemiyoruz. Suya mı düştü, ayı mı, kurt mu götürdü bilmiyoruz. Sadece çocuğun kaybolduğunu biliyoruz. Tahminimiz suya düştüğü yönünde. İki gündür arıyoruz, hiçbir iz bulamadık. Biz de gelecek haberi bekliyoruz.”

Suikast girişimi sırasında Trump'tan önce JD Vance'in tahliyesi gündem oldu
Suikast girişimi sırasında Trump'tan önce JD Vance'in tahliyesi gündem oldu
Türkiye Sigorta'dan gençlere özel kampanya
Türkiye Sigorta'dan gençlere özel kampanya
'Başka seçenekleri yok' İran ABD'ye böyle meydan okudu
'Başka seçenekleri yok' İran ABD'ye böyle meydan okudu
Aziz İhsan Aktaş davasında gizli tanık Xyzq49p şoku!
Aziz İhsan Aktaş davasında gizli tanık Xyzq49p şoku!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, OECD Beceriler Zirvesi'nin basın toplantısında konuştu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, OECD Beceriler Zirvesi'nin basın toplantısında konuştu
Besler'den üst düzey atamalar
Besler'den üst düzey atamalar
Hizbullah: İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakereleri reddediyoruz
Hizbullah: İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakereleri reddediyoruz
Les Ottomans kimin? 2 ünlü iş insanını birbirine düşüren lüks otel iflasın eşiğinde
Les Ottomans kimin? 2 ünlü iş insanını birbirine düşüren lüks otel iflasın eşiğinde
Metro İstanbul duyurdu: Valilik M2 Taksim - Taksim-Kabataş Füniküler Hattını kapattı
Metro İstanbul duyurdu: Valilik M2 Taksim - Taksim-Kabataş Füniküler Hattını kapattı
Alternatif 1 Mayıs kararı! İstanbul Valiliği duyurdu Taksim hatları kapatıldı
Alternatif 1 Mayıs kararı! İstanbul Valiliği duyurdu Taksim hatları kapatıldı
Murat Boz'un Gülistan Doku için yazdığı şarkı, 30 Nisan'da dinleyicilerle buluşacak
Murat Boz'un Gülistan Doku için yazdığı şarkı, 30 Nisan'da dinleyicilerle buluşacak
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 593'e yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 593'e yükseldi