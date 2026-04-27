BIST 14.575
DOLAR 45,03
EURO 52,92
ALTIN 6.810,38
HABER /  EKONOMİ

Türkiye Sigorta'dan gençlere özel kampanya

Türkiye Sigorta, gençlerin hem finansal geleceklerini hem de sağlıklarını güvence altına almalarını teşvik eden yeni kampanya başlattı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Hayat Emeklilik'in 18-26 yaş aralığındaki mevcut ve yeni Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)/Otomatik Katılım Sistemi (OKS) müşterilerine özel sunulan kampanya kapsamında, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) erişilebilir hale getirilerek avantajlı koşullarla sunuluyor.

Buna göre, 30 Eylül'e kadar geçerli olacak kampanyayla katılımcılar yıllık 9 bin 900 lira sabit fiyat ve 12 taksit imkanından yararlanarak, kapsamlı sağlık güvencesine sahip olabilecek. Kampanya kapsamında gençler, limitsiz yatarak tedavi ve 4 adet ayakta tedavi teminatının yanı sıra birçok ek hizmetten de ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Türkiye Sigorta'nın gençlere yönelik kampanyası, bireysel emeklilik sistemiyle tamamlayıcı sağlık sigortasını bir araya getirerek katılımcıların hem uzun vadeli birikim yapmalarına hem de sağlıklarını güvence altına almalarına katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu sayede gençlerin gelecekleri açısından iki önemli ihtiyacına da aynı anda çözüm sunuluyor.

Gençlere tasarruf ve sağlık güvencesini bir arada sunan kampanya

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, sağlıklı yaşamın, tasarrufun ve finansal birikimin birbirini tamamlayan temel unsurlar olarak öne çıktığını belirtti.

Çakmak, hayata geçirdikleri kampanyayla gençleri erken yaşta tasarrufa ve uzun vadeli finansal birikim yapmaya, ayrıca sağlıklarını güvence altına almaya teşvik ettiklerini ifade etti.

Küçük adımlarla başlayan birikimlerin, zamanla güçlü bir geleceğe dönüştüğünü, zamanında alınan sağlık güvencesinin de uzun vadeli yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdığını vurgulayan Çakmak, şunları kaydetti:

"Kampanya kapsamında gençlerimize limitsiz yatarak ve 4 adet ayakta tedavi teminatlı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nı, 12 taksit imkanı ve sabit fiyat garantisi ile yıllık 9 bin 900 liraya sunuyoruz. Üstelik diş ve göz muayenesi, çevrim içi doktor hizmeti, check-up ve daha birçok ek hizmetten gençlerimiz ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Bu kapsamda geliştirdiğimiz çözümlerle gençlerimizi hem uzun vadeli birikim yapmaya hem de sağlıklı bir yaşamın parçası olmaya davet ediyoruz."

