BIST 14.562
DOLAR 45,02
EURO 52,94
ALTIN 6.814,96

Alman turist Fatih'te otelde ölü bulundu! Meğer ölmeden önce... Kamera detayı şüpheleri artırdı

Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Başak Schlosser, İstanbul Fatih'teki bir otel odasında ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.

Annesi Alman, babası Türk olan 24 yaşındaki Başak Schlosser, tatil için 20 Nisan'da Türkiye'ye geldi.

16
Alman vatandaşı olan Başak Schlosser, İstanbul'un Fatih ilçesi Kumkapı'daki otelde konaklamaya başladı. Ancak genç kadın 23 Nisan'da otel odasında ölü bulundu.

26
Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; bir otel çalışanı, kadının diğer müşterilerle yaşadığı tartışmalar sonrası şikayet üzerine odasının değiştirildiğini iddia etti. Adli tabip, ölümü şüpheli olarak raporladı.

36
Otel kamerası 9 saat boyunca kayıt yapmamış

Otel odasında ölü bulunan Başak Schlosser intihar mı etti, yoksa öldürüldü mü? Savcılık bu soruya yanıt arıyor. Genç kadının odaya girdiği saatleri de kapsayan güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşılamadı. Otelin güvenlik kamerasının 9 saat boyunca kayıt yapmaması şüpheleri artırdı. Cihaza incelenmek üzere el konuldu.

46