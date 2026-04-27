Alman turist Fatih'te otelde ölü bulundu! Meğer ölmeden önce... Kamera detayı şüpheleri artırdı

Otel kamerası 9 saat boyunca kayıt yapmamış

Otel odasında ölü bulunan Başak Schlosser intihar mı etti, yoksa öldürüldü mü? Savcılık bu soruya yanıt arıyor. Genç kadının odaya girdiği saatleri de kapsayan güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşılamadı. Otelin güvenlik kamerasının 9 saat boyunca kayıt yapmaması şüpheleri artırdı. Cihaza incelenmek üzere el konuldu.