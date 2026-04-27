AKOM'dan İstanbullu'ya uyarı! Perşembeye kadar bahar ama sonrası fena...
İstanbul'da hafta sonu bahar havası yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. AKOM, çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceğini duyurdu.
AKOM, İstanbul'da hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren düşeceğini ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Buna göre perşembe gününden itibaren sıcaklıklar 5 derece azalacak.
Perşembe gününe kadar bahar havası devam edecek
AKOM'un açıklamalarına göre, İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor.
Sıcaklıkların 16-18 derece arasında olması beklenirken yağış öngörülmüyor.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek
Perşembe günü ise İstanbul'da yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
