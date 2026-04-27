'Başka seçenekleri yok' İran ABD'ye böyle meydan okudu

Dünya İran-ABD savaşının sona ermesi için müzakerelerden çıkacak kararı bekliyor. İran tarafından yapılan son açıklamada, "ABD'nin İran'ın şartlarını kabul etmekten başka seçeneği yok" denildi. Öte yandan Hürmüz Boğazı'yla ilgili çıkış ise ses getirdi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, Tahran ile Washington arasındaki müzakerelere ilişkin, "Eğer ABD akıllıca davranmak istiyorsa, İran'ın müzakerelerdeki şartlarını kabul etmekten başka seçeneği yok." dedi.

"ABD'DEN TALEP ETTİLER"

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Rızai, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölge ülkeleri ile petrol alıcılarının, geçiş güzergahlarının kapanması nedeniyle ABD'ye baskı yaptığını belirten Rızai, bu ülkelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Washington'dan gerekli şartların oluşturulmasını talep ettiğini söyledi.

"SAVAŞ ÖNCESİ ŞEKLİNE DÖNMEYECEK"

Rızai, "Eğer ABD akıllıca davranmak istiyorsa, İran'ın müzakerelerdeki şartlarını kabul etmekten başka seçeneği yok." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesi için İran Meclisinde gerekli yasal düzenlemelerle alakalı milletvekillerinin çalışma yaptığını aktaran Rızai, Boğaza ilişkin protokolün savaş öncesi şekline dönmeyeceğini söyledi.

"10 ŞARTTAN GERİ ADIM YOK"

Son olarak Rezaei, ülkesinin ABD ile yürütülen müzakerelerde belirlediği 10 şarttan asla geri adım atmayacağını vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aziz İhsan Aktaş davasında gizli tanık Xyzq49p şoku!
Aziz İhsan Aktaş davasında gizli tanık Xyzq49p şoku!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, OECD Beceriler Zirvesi'nin basın toplantısında konuştu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, OECD Beceriler Zirvesi'nin basın toplantısında konuştu
Besler'den üst düzey atamalar
Besler'den üst düzey atamalar
Hizbullah: İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakereleri reddediyoruz
Hizbullah: İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakereleri reddediyoruz
Les Ottomans kimin? 2 ünlü iş insanını birbirine düşüren lüks otel iflasın eşiğinde
Les Ottomans kimin? 2 ünlü iş insanını birbirine düşüren lüks otel iflasın eşiğinde
Metro İstanbul duyurdu: Valilik M2 Taksim - Taksim-Kabataş Füniküler Hattını kapattı
Metro İstanbul duyurdu: Valilik M2 Taksim - Taksim-Kabataş Füniküler Hattını kapattı
Alternatif 1 Mayıs kararı! İstanbul Valiliği duyurdu Taksim hatları kapatıldı
Alternatif 1 Mayıs kararı! İstanbul Valiliği duyurdu Taksim hatları kapatıldı
Murat Boz'un Gülistan Doku için yazdığı şarkı, 30 Nisan'da dinleyicilerle buluşacak
Murat Boz'un Gülistan Doku için yazdığı şarkı, 30 Nisan'da dinleyicilerle buluşacak
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 593'e yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 593'e yükseldi
Uyuyan erkek arkadaşına dinamit fırlattı, adamın elinde patladı!
Uyuyan erkek arkadaşına dinamit fırlattı, adamın elinde patladı!
Albayrak Beton'dan gayrimenkul sektörüne ilişkin açıklamalar
Albayrak Beton'dan gayrimenkul sektörüne ilişkin açıklamalar
Yurt dışı ilaç alımında yeni sistem: Şeffaflık ve rekabet artacak
Yurt dışı ilaç alımında yeni sistem: Şeffaflık ve rekabet artacak