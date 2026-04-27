Yurt dışı ilaç alımında yeni sistem: Şeffaflık ve rekabet artacak

SGK, yıllık 600 milyar TL’ye ulaşması beklenen ilaç harcamalarını daha etkin yönetmek amacıyla yeni bir sisteme geçti. Kurulacak "Yurt Dışı İlaç Alım Komisyonu" aracılığıyla yürütülecek süreçte, ilaçlar artık ihale ve pazarlık usulüyle, en avantajlı fiyatlarla temin edilecek.

Türkiye’nin ilaç bütçesinde aslan payını oluşturan yurt dışı kaynaklı ilaçlar için SGK operasyonel bir dönüşüm başlattı. 2025 yılında 411,6 milyar TL olan toplam ilaç harcamasının 2026’da 600 milyar TL’ye çıkacağı öngörülürken; kurum, "dinamik alım sistemi" ile hem tasarruf etmeyi hem de tedavi süreçlerini kesintisiz sürdürmeyi hedefliyor.

ŞEFFAF VE HIZLI TEDARİK: "YURT DIŞI İLAÇ ALIM KOMİSYONU"

Yeni dönemin en kritik aktörü, tam yetkiyle donatılan Yurt Dışı İlaç Alım Komisyonu olacak. İhtiyaç listelerini, bütçe kısıtlarını ve ilacın aciliyetini dikkate alarak strateji belirleyecek olan komisyon, piyasa araştırmaları yaparak alternatif ilaç kaynaklarını da portföye ekleyecek.

DİNAMİK ALIM SİSTEMİ NEDİR?

Sabah'ın haberine göre SGK, teknolojik altyapıyla desteklenen ve tüm isteklilere açık bir "dinamik alım sistemi" kuracak. Sistemin işleyişine dair öne çıkan başlıklar şunlar:

Ön Yeterlilik Şartı: Sisteme girmek isteyen firmalar önce yeterlilik kriterlerini karşılayacak, bu aşamada fiyat teklifi alınmayacak.

Pazarlık Usulü: İhtiyaç halinde ilan yapılmaksızın davet edilen firmalarla pazarlık yapılarak doğrudan temin yoluna gidilebilecek.

Ekonomik Avantaj: Teklifler sadece fiyat değil, fiyat dışı unsurlar da gözetilerek değerlendirilecek ve en avantajlı teklif sahibiyle sözleşme imzalanacak.



KAMU KAYNAKLARINDA YÜKSEK VERİM

2025 yılında eş değer ilaç ve fiyat indirimleri sayesinde 470 bin euro tasarruf sağlayan SGK, yeni sistemle bu rakamı çok daha yukarı çekmeyi planlıyor. İhalelerde teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat alınarak sürecin güvenilirliği korunacak. Ayrıca, alım sonuçları şeffaflık ilkesi gereği 15 iş günü içinde Kamu İhale Kurumu’na bildirilecek.