Les Ottomans kimin? 2 ünlü iş insanını birbirine düşüren lüks otel iflasın eşiğinde

İSTANBUL Boğazı’nın en değerli yapılarından biri olan, lüksün ve ihtişamın simgesi Les Ottomans Oteli, ekonomik fırtınaya dayanamadı. Geçtiğimiz yıl reddedilen konkordato talebinin ardından Les Ottomans Otel yönetimi, borçlarını yapılandırabilmek için bir kez daha mahkemenin kapısını çaldı. Les Ottomans Oteli'nin sahibi Ünal Aysal. Oteli 2025 yılında Serdar Bilgili icradan satın alınca Ünal Aysal iptal davası açmıştı.

İSTANBUL Boğazı hattındaki en kıymetli mülklerden biri üzerinde yer alan Les Ottomans Oteli 2025 yılındaki icradan satış ile gündeme oturmuştu. Ünal Aysal'ın sahibi olduğu oteli Serdar Bilgili icradan alınca iki iş insanı arasında hukuk savaşı başlamıştı. Hukuki sorunların yanına ekonomik sıkıntılar eklenince Les Ottomans bir kez daha iflasın eşiğine geldi. Les Ottomans ikinci kez konkordato talebinde bulundu. Les Ottomans Oteli'nin geçtiğimiz yıl yapılan ilk başvurusu mahkeme tarafından kabul reddedilmişti.

İKİNCİ KEZ KONKORDATO İSTEDİ

Les Ottomans Oteli yönetimi aradan geçen bir yıllık süreçte ekonomik durumunu toparlayamadı. Yönetim çareyi yeniden İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurmakta buldu. Konkordato başvurusu, Ünal Aysal’ın sahibi olduğu Unit Investments SA bünyesindeki Lüksemburg merkezli Universal Luxembourg Group SA’ya bağlı Kalamos Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi (A.Ş.) üzerinden yapıldı. Mahkeme, 16 Mart 2026 tarihinde hazırladığı tensip zaptı ile süreci resmiyete döktü.

Les Ottomans, 12 süit odalı, Zeynep Fadıllıoğlu imzalı iç tasarıma sahip ultra-lüks bir butik otel olarak biliniyor.

BİLİRKİŞİYE 60 GÜN SÜRE

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, otelin ticari kayıtlarının incelenmesi için bir bilirkişi heyeti görevlendirdi. Mahkemenin kararına göre:

Yerinde İnceleme: Bilirkişi heyeti, iflas idaresi ve şirketin ticari kayıtları üzerinde yerinde inceleme yapma yetkisine sahip olacak.

Rapor Süresi: Heyetin raporunu sunması için 60 günlük bir süre tanındı.

Kritik Randevu: Şirketin kaderini belirleyecek olan duruşma 11 Haziran 2026 günü saat 14:35’te gerçekleştirilecek.

OTELİN BAZI BÖLÜMLERİ KAPATILDI

Finansal darboğazın etkisi otelin operasyonlarına da yansıdı. Les Ottomans’ın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre; Konaklama, SPA, Restoran bölümleri "kısa süreliğine" hizmet dışı bırakıldı. Tesisin şu an için sadece önceden planlanmış davet ve etkinlikler için açık olduğu belirtiliyor.

