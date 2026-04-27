İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 593'e yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 593'e ulaştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 7 ölü ve 18 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 817 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 296 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 762 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 593'e, yaralı sayısının da 172 bin 399'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Uyuyan erkek arkadaşına dinamit fırlattı, adamın elinde patladı!
Uyuyan erkek arkadaşına dinamit fırlattı, adamın elinde patladı!
Albayrak Beton'dan gayrimenkul sektörüne ilişkin açıklamalar
Albayrak Beton'dan gayrimenkul sektörüne ilişkin açıklamalar
Yurt dışı ilaç alımında yeni sistem: Şeffaflık ve rekabet artacak
Yurt dışı ilaç alımında yeni sistem: Şeffaflık ve rekabet artacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan 27 Nisan "e-muhtıra"sına ilişkin paylaşım
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan 27 Nisan "e-muhtıra"sına ilişkin paylaşım
Rıdvan Dilmen'in derbi sonrası İsmail Kartal hakkında söyledikleri olay
Rıdvan Dilmen'in derbi sonrası İsmail Kartal hakkında söyledikleri olay
Ölümcül virüs Tokat'ta hortladı! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Ölümcül virüs Tokat'ta hortladı! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kırşehir'de feci olay! 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, ailesi kahroldu
Kırşehir'de feci olay! 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, ailesi kahroldu
İstanbul boğazının lüks oteli konkordato talep etti!
İstanbul boğazının lüks oteli konkordato talep etti!
'Her koşulda adayım' iddiasına cevap! Gündemimizde sadece Ankara var
'Her koşulda adayım' iddiasına cevap! Gündemimizde sadece Ankara var
Uçaklarda powerbank ile telefonları şarj etmek yasaklandı! Batarya sayısı da...
Uçaklarda powerbank ile telefonları şarj etmek yasaklandı! Batarya sayısı da...
Chery ve Bosch 48V araç mimarisi için stratejik iş birliğine imza attı
Chery ve Bosch 48V araç mimarisi için stratejik iş birliğine imza attı
Petrol Ofisi, Motobike İstanbul'da motosiklet sürücüleri ile buluştu
Petrol Ofisi, Motobike İstanbul'da motosiklet sürücüleri ile buluştu