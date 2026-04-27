Hizbullah: İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakereleri reddediyoruz

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan müzakereleri reddettiklerini ve silah bırakmayacaklarını belirtti.

Kasım, Hizbullah'ın Telegram kanalından yayımlanan mesajında, "Doğrudan müzakereleri kesin olarak reddediyoruz. Doğrudan müzakereler ve sonuçları bizim için yok hükmündedir, bizi yakından ya da uzaktan ilgilendirmez." ifadelerini kullandı.

Mevcut yönetimin Lübnan'ın haklarından taviz verdiğini öne süren Kasım, doğrudan müzakerelerin durdurulması ve dolaylı görüşmelere dönülmesi çağrısında bulundu.

Kasım, Hizbullah'ın "Lübnan'ı ve halkını savunmaya yönelik direnişini sürdürdüğünü" vurgulayarak, sorunun temelinde İsrail'in saldırılarının bulunduğunu ve direnişin bu saldırılara "tepki" niteliği taşıdığını ifade etti.

"Savunmadan ve silahımızdan vazgeçmeyeceğiz." diyen Kasım, bunun İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle mevcut aşamada gerekli olduğunu dile getirdi.

Lübnan'da 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes sürecine de değinen Kasım, ateşkesin sağlanmasında İran'ın rolüne dikkati çekerek Tahran'a teşekkür etti.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

Lübnan ile İsrail arasında 30 yılı aşkın süredir kesintiye uğrayan üst düzey temas, 14 Nisan'da ABD'nin başkentinde yeniden kuruldu.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

Görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılmıştı.

Washington'daki temas, iki ülke arasında uzun süredir kapalı diplomatik kanalların yeniden açılması açısından önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Taraflar 24 Nisan'da da Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.

Les Ottomans kimin? 2 ünlü iş insanını birbirine düşüren lüks otel iflasın eşiğinde
Metro İstanbul duyurdu: Valilik M2 Taksim - Taksim-Kabataş Füniküler Hattını kapattı
Alternatif 1 Mayıs kararı! İstanbul Valiliği duyurdu Taksim hatları kapatıldı
Murat Boz'un Gülistan Doku için yazdığı şarkı, 30 Nisan'da dinleyicilerle buluşacak
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 593'e yükseldi
Uyuyan erkek arkadaşına dinamit fırlattı, adamın elinde patladı!
Albayrak Beton'dan gayrimenkul sektörüne ilişkin açıklamalar
Yurt dışı ilaç alımında yeni sistem: Şeffaflık ve rekabet artacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan 27 Nisan "e-muhtıra"sına ilişkin paylaşım
Rıdvan Dilmen'in derbi sonrası İsmail Kartal hakkında söyledikleri olay
Ölümcül virüs Tokat'ta hortladı! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kırşehir'de feci olay! 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, ailesi kahroldu
