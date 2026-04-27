Murat Boz'un Gülistan Doku için yazdığı şarkı, 30 Nisan'da dinleyicilerle buluşacak

Şarkıcı Murat Boz, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için kaleme aldığı şiiri, şarkı olarak dinleyicilerle buluşturacak.

Boz, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Doku'ya ithafen kaleme aldığı "Gülistan..." başlıklı şiiri paylaştı.

Söz ve müziği Boz'a ait eser ağıt olarak bestelendi. Kayıp bir hayatın ardından duyulan derin acıyı ve toplumsal hafızadaki izini yansıtan eserin düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı.

Hazırlanan lirik video bugün YouTube üzerinden yayınlanacak, eser ise 30 Nisan'da tüm dijital müzik platformlarında dinleyiciyle buluşacak.

Şarkının telif gelirinin tamamı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfına bağışlanacak.

Murat Boz'un paylaştığı 'Gülistan' şiiri şöyle:

Gülistan…

Adın bir süredir bir kaybın değil,
bir bekleyişin adı.
Bir annenin, bir babanın her gün yeniden başlayan duası,
bir evin hiç sönmeyen ışığı,
bir ülkenin içinde taşıdığı ince bir sızı.

Biz seni tanımadık belki,
ama içimizde bir yer seni biliyor.
Eksik kalan her şeyden,
yarım bırakılan her hayalden.

Dileğim;
hakikatin gecikmeden gelmesi,
bir annenin yüreğine bir gün olsun su serpilmesi
ve hiçbir genç kadının
bir daha böyle bir karanlığa bırakılmaması.

Gülistan Doku…
Unutmadık.
Unutmayacağız.

