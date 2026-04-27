BIST 14.575
DOLAR 45,03
EURO 52,92
ALTIN 6.810,38
HABER /  SPOR

Rıdvan Dilmen'in derbi sonrası İsmail Kartal hakkında söyledikleri olay

Rıdvan Dilmen'in derbi sonrası İsmail Kartal hakkında söyledikleri olay

Rıdvan Dilmen, derbi sonrası yaptığı değerlendirmede İsmail Kartal görevde olsaydı Galatasaray’ın bu kadar rahat kazanamayacağını savundu. Dilmen ayrıca Fenerbahçe’deki sorunun teknik direktörden ziyade yapısal olduğunu ifade etti.

Abone ol

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ettiği derbinin ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Sarı-kırmızılıların puan farkını 7’ye çıkardığı karşılaşma sonrası Dilmen’in özellikle İsmail Kartal yorumu gündem oldu.

“ŞAMPİYONLUK ZATEN KABULLENİLMİŞTİ”

Sports Digitale’de konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışındaki durumuna değinerek, “ Fenerbahçe ne ilk ne de son kez şampiyonluğu kaybediyor. Rakip 6 puan öndeydi ve aslında bu durum kabullenilmişti” ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in derbi sonrası İsmail Kartal hakkında söyledikleri olay - Resim: 0

“İSMAİL KARTAL OLSA GALATASARAY BU KADAR RAHAT OLMAZDI”

Deneyimli yorumcu, en çok konuşulan sözlerinden birinde teknik direktör tercihlerine dikkat çekti. Dilmen, “İddia ediyorum, İsmail Kartal olsa Galatasaray bu kadar rahat olamazdı, geçemezdi” diyerek tartışma yaratan bir değerlendirmede bulundu.

“SORUN TEKNİK DİREKTÖR DEĞİL”

Fenerbahçe’de yaşanan sorunların sadece teknik direktörle sınırlı olmadığını vurgulayan Dilmen, “Tedesco gider, Mourinho gelir yine bir şey değişmez. Bu yapı değişmeden sonuç farklı olmaz” dedi.

“PANİK KARARLARDAN KAÇINILMALI”

Yönetimsel kararlara da değinen Dilmen, aceleci adımların kulübe zarar verdiğini belirterek, “Panikle alınacak kararlar Fenerbahçe’yi daha da geriye götürür. Akil isimler devreye girip kulübe yol göstermeli” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ölümcül virüs Tokat'ta hortladı! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Ölümcül virüs Tokat'ta hortladı! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kırşehir'de feci olay! 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, ailesi kahroldu
Kırşehir'de feci olay! 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, ailesi kahroldu
İstanbul boğazının lüks oteli konkordato talep etti!
İstanbul boğazının lüks oteli konkordato talep etti!
'Her koşulda adayım' iddiasına cevap! Gündemimizde sadece Ankara var
'Her koşulda adayım' iddiasına cevap! Gündemimizde sadece Ankara var
Uçaklarda powerbank ile telefonları şarj etmek yasaklandı! Batarya sayısı da...
Uçaklarda powerbank ile telefonları şarj etmek yasaklandı! Batarya sayısı da...
Chery ve Bosch 48V araç mimarisi için stratejik iş birliğine imza attı
Chery ve Bosch 48V araç mimarisi için stratejik iş birliğine imza attı
Petrol Ofisi, Motobike İstanbul'da motosiklet sürücüleri ile buluştu
Petrol Ofisi, Motobike İstanbul'da motosiklet sürücüleri ile buluştu
Akdeniz beşik gibi sallanıyor! Bir deprem daha oldu
Akdeniz beşik gibi sallanıyor! Bir deprem daha oldu
Medipol uzmanından HPV’ye karşı uyarı! Rahim ağzı kanserini, aşı ve tarama ile önleyin
Medipol uzmanından HPV’ye karşı uyarı! Rahim ağzı kanserini, aşı ve tarama ile önleyin
"Yarı fiyatına altın" satıyorlar bu reklamlara sakın kanmayın
"Yarı fiyatına altın" satıyorlar bu reklamlara sakın kanmayın
Honda satışlarını o ülkede durduruyor: Türkiye’de sonlandırmıştı!
Honda satışlarını o ülkede durduruyor: Türkiye’de sonlandırmıştı!
Eskişehir'de 20 yıllık kayıp dosyası yeniden açıldı! 12 gözaltı
Eskişehir'de 20 yıllık kayıp dosyası yeniden açıldı! 12 gözaltı