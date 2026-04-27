Ölümcül virüs Tokat'ta hortladı! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Havaların ısınması ile birlikte kene ölümleri geri döndü. Tokat'ta, 10 gün önce Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle 21 yaşındaki Süleyman Gülsün Sivas'taki hastaneye nakledildi. Gençten bugün ölüm haberi geldi.
TOKAT'ın Zile ilçesi Evren köyünde yaşayan 21 yaşındaki Süleyman Gülsün'e yaklaşık 10 gün önce kene tutundu. Süleyman Gülsün, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından önce Tokat'ta hastaneye kaldırıldı.
Durumu ağırlaşan genç Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 21 yaşındaki Süleyman Gülsün buradaki tedaviye de yanıt vermedi. Süleyman Gülsün, KKKA hastalığı sebebiyle yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin 10. gününde yaşamını yitirdi.
Süleyman Gülsün'ün cenazesi, Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Evren köyünde toprağa verilecek.
