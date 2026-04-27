'Her koşulda adayım' iddiasına cevap! Gündemimizde sadece Ankara var

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün bazı basın yayın organlarında yer alan "Mansur Yavaş her koşulda adayım dedi" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada, son dönemde gerçekleştirilen üst düzey toplantılarda adaylık konusunun hiçbir şekilde gündeme gelmediği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları siyasetteki sıcaklığını korurken, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş cephesinden bugün basında yer alan bazı iddialara ilişkin resmi bir yalanlama geldi. Bugün iktidara yakın bir gazetede yayımlanan ve Mansur Yavaş'ın kapalı kapılar ardında "Her koşulda adayım" dediğini öne süren haber üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Birimi bir bilgilendirme notu paylaştı.

"TOPLANTILARDA ADAYLIK KONUŞULMADI"

Söz konusu iddiaların kesin bir dille reddedildiği açıklamada, Yavaş'ın son günlerde katıldığı kritik toplantıların içeriğine dair de bilgi verildi.

Açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile gerçekleştirilen görüşmede de, belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda da adaylık konusu hiç gündeme gelmemiştir" ifadeleri kullanılarak, haberin kurgu olduğu vurgulandı.

"TEK GÜNDEM ANKARA'YA HİZMET"

ABB tarafından kamuoyu ile paylaşılan bilgilendirme notunun son bölümünde ise Başkan Mansur Yavaş'ın mevcut çalışma rotasına dikkat çekildi. Yavaş'ın siyasi polemiklerden ziyade icraatlara odaklandığının altı çizilerek, "Sayın Mansur Yavaş’ın önceliği ve tek gündemi, Ankara halkına kesintisiz ve en iyi şekilde hizmet etmektir" denildi.