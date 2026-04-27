AK Partili İnan'dan araçlara parti logolu kart bırakanlara tepki: Kınıyoruz ve takipçisiyiz

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, araç camlarına parti logolu kart bırakarak 'imtiyaz' sağlamaya çalışanlara sert tepki gösterdi.

Trafikte çakar ve siren gibi 'ayrıcalık' için parti logosu kullananlara AK Parti içinden de tepki geldi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aracının ön camına AK Parti logolu kart bırakan bir vatandaşa tepki gösterdi.

Bu tür 'imtiyaz' girişimlerini eleştiren İnan, şunları söyledi:

"Kendine ayrıcalık aramak, milletten ayrışmak bizim siyasi duruşumuzla asla bağdaşmaz.

Parti logomuzu kullanarak araç camlarına bırakılan kartlarla kendine imtiyaz yaratmaya çalışanların bu eylemlerini AK Parti olarak kınıyoruz ve takipçisiyiz.

Milletimize rahatsızlık veren her konunun bizzat takipçisi olmaya devam edeceğiz. Lütfen bu yetkisiz ve haksız materyallere itibar etmeyiniz."

Tayyar'dan destek

İnan'ın açıklamasına destek veren AK Partili eski vekil Şamil Tayyar şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan kardeşimiz, AK Parti logolu araç tanıtım kartını ön cama yerleştirip trafikte imtiyaz sağlayacağını düşünen kurnaza haddini bildirmiş. Özlediğimiz, hasretle beklediğimiz çok şık hareketler."

Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı! Gülistan soruşturması
Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı! Gülistan soruşturması
İran'ın ABD'ye verdiği yeni teklif belli oldu! Önce Hürmüz'ü açalım...
İran'ın ABD'ye verdiği yeni teklif belli oldu! Önce Hürmüz'ü açalım...
İstanbul'daki vergi müfettişlerine yönelik "rüşvet" operasyonu! 11 şüpheli yakalandı
İstanbul'daki vergi müfettişlerine yönelik "rüşvet" operasyonu! 11 şüpheli yakalandı
Ahmet Çakar: 2 Brezilyalı hokkabaz, Fenerbahçe'yi sattı
Ahmet Çakar: 2 Brezilyalı hokkabaz, Fenerbahçe'yi sattı
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 11 gözaltı
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 11 gözaltı
Vergi Denetim Kurulu’na rüşvet soruşturmasında 3. dalga! 10 kişi yakalandı
Vergi Denetim Kurulu’na rüşvet soruşturmasında 3. dalga! 10 kişi yakalandı
Trump o sözleri duyunca dayanamadı: 'Ben tecavüzcü, pedofili değilim'
Trump o sözleri duyunca dayanamadı: 'Ben tecavüzcü, pedofili değilim'
Trump'a silahla saldırmıştı! Manifestosu ortaya çıktı, ailesine göndermiş
Trump'a silahla saldırmıştı! Manifestosu ortaya çıktı, ailesine göndermiş
Antalya’da derbi kutlamasında kan aktı! Bir taraftar bıçaklandı
Antalya’da derbi kutlamasında kan aktı! Bir taraftar bıçaklandı
Okan Buruk'tan 'şampiyonluk' konuşması: Çok büyük üstünlük kurduk...
Okan Buruk'tan 'şampiyonluk' konuşması: Çok büyük üstünlük kurduk...
Bilerek mi kırmızı kart gördü? Ederson hakkında olay yaratan iddia
Bilerek mi kırmızı kart gördü? Ederson hakkında olay yaratan iddia