AK Partili İnan'dan araçlara parti logolu kart bırakanlara tepki: Kınıyoruz ve takipçisiyiz

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, araç camlarına parti logolu kart bırakarak 'imtiyaz' sağlamaya çalışanlara sert tepki gösterdi.

Trafikte çakar ve siren gibi 'ayrıcalık' için parti logosu kullananlara AK Parti içinden de tepki geldi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aracının ön camına AK Parti logolu kart bırakan bir vatandaşa tepki gösterdi.

Bu tür 'imtiyaz' girişimlerini eleştiren İnan, şunları söyledi:

"Kendine ayrıcalık aramak, milletten ayrışmak bizim siyasi duruşumuzla asla bağdaşmaz.

Parti logomuzu kullanarak araç camlarına bırakılan kartlarla kendine imtiyaz yaratmaya çalışanların bu eylemlerini AK Parti olarak kınıyoruz ve takipçisiyiz.

Milletimize rahatsızlık veren her konunun bizzat takipçisi olmaya devam edeceğiz. Lütfen bu yetkisiz ve haksız materyallere itibar etmeyiniz."

Tayyar'dan destek

İnan'ın açıklamasına destek veren AK Partili eski vekil Şamil Tayyar şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan kardeşimiz, AK Parti logolu araç tanıtım kartını ön cama yerleştirip trafikte imtiyaz sağlayacağını düşünen kurnaza haddini bildirmiş. Özlediğimiz, hasretle beklediğimiz çok şık hareketler."