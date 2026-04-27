İran'ın ABD'ye verdiği yeni teklif belli oldu! Önce Hürmüz'ü açalım...

İran, Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın kaldırılması ve savaşın sona erdirilmesi karşılığında nükleer pazarlığın ertelenmesini öngören yeni bir teklif sundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün Durum Odası’nda (Situation Room) yapacağı zirve, bölgenin kaderini belirleyecek.

Axios haber platformunun bilgi sahibi üç yetkiliye dayandığı haberine göre Tahran yönetimi, Pakistan aracılığıyla ABD'ye ilettiği teklifte önceliği Hürmüz Boğazı'ndaki krizin çözülmesine verdi. Yetkililer, İran'ın ilettiği teklife göre ateşkesin uzun süreli uzatılması ya da tarafların savaşın kalıcı şekilde sona ermesi konusunda anlaşmasının öngörüldüğünü ileri sürdü.

Teklife göre nükleer müzakerelerin ise sonraki aşamada, boğazın yeniden açılması ve ablukanın kaldırılmasının ardından başlayacağını savunan yetkililer, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin bu öneriyi İslamabad'daki görüşmelerde gündeme getirdiğini iddia etti.

Yetkililer, Arakçi'nin, Pakistanlı, Mısırlı, Türk ve Katarlı arabuluculara İran yönetimi içinde ABD'nin taleplerine nasıl yanıt verileceği konusunda uzlaşı olmadığını açıkça ilettiğini öne sürdü. İran'ın bu teklifi Beyaz Saray'a iletilirken ABD'nin değerlendirmeye alıp almayacağı ise henüz net değil.

DİPLOMASİ ÇIKMAZA GİRDİ

ABD-İran savaşında diplomatik çabalar düğümlendi. İran yönetimi içinde hangi nükleer tavizlerin verilmesi konusunda fikir birliği olmadığı ifade edildi. Bu yüzden İran'ın, daha hızlı bir anlaşmaya gitmek için bu sorunu atlamak istediği belirtildi.

Öte yandan Trump yönetiminin talebi İran'ın nükleer faaliyetlerini ve uranyum zenginleştirmesini durdurmak. "Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın kaldırılması ABD'nin bu konudaki pazarlık gücünü ortadan kaldıracaktır" şeklinde değerlendiriliyor. Trump ve ekibinin müzakerelerdeki çıkmazı ve olası adımları görüşeceği kaydedildi.

HÜRMÜZ'DE DENİZ ABLUKASI

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a "deniz ablukası" uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.