Yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'nun duruşması başlamasına bir saat kala iptal edildi

Yolsuzlukla yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bugün yapılması planlanan duruşması, başlamasına bir saat kala "güvenlik" gerekçesiyle iptal edildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, yaklaşık 2 ay aradan sonra bugün ifade vermesi beklenen Netanyahu'nun duruşması iptal edildi.

Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad, İran'a yönelik saldırılar nedeniyle yaklaşık 2 aydır ifade vermeyen İsrail Başbakanı'nın duruşmasının "güvenlik" gerekçesiyle iptali için başvuruda bulundu.

Mahkeme, başlamasına bir saat kala talebi kabul ederek duruşmayı erteledi.

Netanyahu, ABD ile İran arasında ateşkese varılmasının ardından geçen 2 haftada "güvenlik" gerekçesiyle duruşmaların ertelenmesini talep etmiş, talebi mahkeme tarafından kabul edilmişti.

Netanyahu yolsuzlukla yargılanıyor

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Barış Yarkadaş'tan "Bir susmayı dener misin" diyen Ayşenur Arslan'a okkalı cevap!
Barış Yarkadaş'tan "Bir susmayı dener misin" diyen Ayşenur Arslan'a okkalı cevap!
Erakçi: Müzakerelerde çıkarlarımızı güvence altına alacağız
Erakçi: Müzakerelerde çıkarlarımızı güvence altına alacağız
Fenerbahçe’de flaş iddia! Saran’ın yerine o isim mi geliyor?
Fenerbahçe’de flaş iddia! Saran’ın yerine o isim mi geliyor?
AK Partili İnan'dan araçlara parti logolu kart bırakanlara tepki: Kınıyoruz ve takipçisiyiz
AK Partili İnan'dan araçlara parti logolu kart bırakanlara tepki: Kınıyoruz ve takipçisiyiz
Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı! Gülistan soruşturması
Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı! Gülistan soruşturması
İran'ın ABD'ye verdiği yeni teklif belli oldu! Önce Hürmüz'ü açalım...
İran'ın ABD'ye verdiği yeni teklif belli oldu! Önce Hürmüz'ü açalım...
İstanbul'daki vergi müfettişlerine yönelik "rüşvet" operasyonu! 11 şüpheli yakalandı
İstanbul'daki vergi müfettişlerine yönelik "rüşvet" operasyonu! 11 şüpheli yakalandı
Ahmet Çakar: 2 Brezilyalı hokkabaz, Fenerbahçe'yi sattı
Ahmet Çakar: 2 Brezilyalı hokkabaz, Fenerbahçe'yi sattı
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 11 gözaltı
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 11 gözaltı
Vergi Denetim Kurulu’na rüşvet soruşturmasında 3. dalga! 10 kişi yakalandı
Vergi Denetim Kurulu’na rüşvet soruşturmasında 3. dalga! 10 kişi yakalandı
Trump o sözleri duyunca dayanamadı: 'Ben tecavüzcü, pedofili değilim'
Trump o sözleri duyunca dayanamadı: 'Ben tecavüzcü, pedofili değilim'