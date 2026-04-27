Erakçi: Müzakerelerde çıkarlarımızı güvence altına alacağız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman ve Pakistan’daki kritik temaslarının ardından Rusya’ya geçti. St. Petersburg’da açıklamalarda bulunan Erakçi, ABD ile olası müzakerelerin ancak İran halkının haklarının tescil edilmesiyle mümkün olabileceğini vurgularken, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için Umman ile tam koordinasyon mesajı verdi.

Abone ol

Ortadoğu’daki çatışma döngüsünün 40. gününde, İran diplomasisi "çözüm ve koordinasyon" arayışıyla rotasını Moskova’ya kırdı. Pakistan ve Umman ziyaretlerini tamamlayarak St. Petersburg’a ulaşan Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelerek bölgedeki son durumu masaya yatıracak.

"MÜZAKERELER İÇİN ŞARTLARIMIZ NET"

İslamabad’daki temaslarını "oldukça verimli" olarak niteleyen Erakçi, ABD ile yürütülebilecek muhtemel bir diyalog sürecinin ancak belirli koşullar altında gerçekleşebileceğini belirtti. 40 günlük askeri gerilimi "direniş" olarak tanımlayan Erakçi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İslamabad’da İran ile ABD arasındaki müzakerelerin hangi koşullar altında sürdürülebileceğini ele aldık. Sahadaki 40 günlük direnişin ardından, halkımızın haklarını mutlaka elde etmeli ve ülkemizin çıkarlarını müzakere masasında güvence altına almalıyız. Şartlarımız bizim için büyük önem taşıyor."

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA "ORTAK KADER" VURGUSU

Umman ziyaretine ilişkin detayları da paylaşan Erakçi, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin küresel bir mesele olduğuna dikkat çekti. Boğazın iki yakasındaki komşular olarak Umman ile sürekli istişare halinde olduklarını belirten Erakçi, "Küresel ölçekte kritik bir konu haline gelen boğazdan güvenli geçişin sağlanması noktasında Maskat ile görüş birliği içindeyiz. Uzmanlar düzeyindeki istişarelerimizi sürdürme kararı aldık," dedi.