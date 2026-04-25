İstanbul'da TOKİ kura çekimi heyecanı! Erdoğan: Kiralık Sosyal Konut uygulamamızı ilk kez İstanbul'da başlatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen “Ev Sahibi Türkiye” İstanbul Kura Çekim Töreni'nde konuştu. "İstanbul'un güvenliği için yegane çözüm, kentsel dönüşümdür. İstanbul'un bundan daha acil, öncelikli bir gündemi yoktur."ifadelerini kullanan Erdoğan "Kiralık Sosyal Konut uygulamamızı Türkiye'de ilk kez İstanbul'da başlatıyor, TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen “Ev Sahibi Türkiye” İstanbul Kura Çekim Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

 İstanbul bizim vizyon şehrimiz, dünyaya açılan kapımız, göz bebeğimiz.  500 bin sosyal konut projemiz kapsamında kuralarını çekeceğimiz 100 bin konutun İstanbulumuz , ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu hanede oturacak vatandaşlarıma sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler diliyorum.

 “YEGANE ÇÖZÜM KENTSEL DÖNÜŞÜM”

 Şehirler, milletlerin kimlik belgesidir. Medeniyetlerin tapu senedidir. 

 Şehirlerimiz depreme daha dayanıklı hale getirmenin çabası halindeyiz. TOKİ konutlarıyla 6 milyondan fazla vatandaşımızı modern yaşam alanlarına kavuşturduk. Meseleyi sadece yeni konut alanı olarak görmedik. Riskli yapı stokunu azaltmaya çalıştık. TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 762 bin sosyal konut yaptık.

İstanbul'un güvenliği için yegane çözüm, kentsel dönüşümdür. İstanbul'un bundan daha acil, öncelikli bir gündemi yoktur. Gelin bu kampanyaları değerlendirin. Binanızı yenilemek için harekete geçin. 

 DEPREM BÖLGESİ

 53 binden fazla canımızı yitirdiğimiz 6 Şubat'tan sonra deprem konutlarını 15 günde attık. İlk anahtarları 45 günde teslim ettik. 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırdık. Depremin üzerinden bir sene bile geçmeden 455 bini aşkın ev ve iş yerini afetzedelere teslim ettik. 

 Deprem turistlerine aldırmadan canımızı dişimize taktık. En güzel cevabı tarihi başarıya imza atarak verdik. Depremden etkilenen şehirlerimizde eğitim, ticaret ve sosyal hayat eski canlılığına kavuşmuştur.

 ANA MUHALEFETE TEPKİ

 Ulaştığımız seviyelere ana muhalefetin hayalleri bile ulaşamıyor. Çamur atmanın ötesine hiçbir zaman geçemiyorlar. Biz iş yapmanın, eser ortaya koymanın derdindeyiz. Onlar ise belediyeleri hortumlamanın derdinde. Bizim gündemimizde İstanbul dahil bütün şehirlerimize taş üzerin taş koymak var. Onların ise para kuleleri var. İçi euro dolu baklava kutuları var. Milyon dolarlık rüşvet pazarlığı var. 

 Koca koca adamlar işi gücü bırakmış çocuklardan oluşan mehteran takımına sırtını dönüyor. Allah bunlara akış fikir versin demekten başka elimizden bir şey gelmiyor. 

 KONUT PROJESİ

 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatmıştık. 29 Aralık'ta start verdiğimiz kura çekimizi nihayete erdirdik. 

 Konutlarımızı devlet güvencesiyle yüzde 100 peşinat ve 240 aya varan vade imkanıyla satışa sunacağız. Taksitler 7 bin 313 lira ile 11 bin lira arasında olacak. Vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli bir şekilde ev sahibi olacak. 

 Kura çekiminin ardından temeller atılacak ve evlerimiz vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 

 KİRALIK SOSYAL KONUT

Kiralık Sosyal Konut uygulamamızı Türkiye'de ilk kez İstanbul'da başlatıyor, TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. Projenin ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atacağız. Hayırlı olsun."

Bakan Kurum: İstanbul'da şu ana kadar yapılan en büyük konut hamlesini başlatıyoruz
