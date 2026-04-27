İTO Başkanı Avdagiç’ten "ince ayar" çağrısı

Ekonomi programının başarılı bir risk yönetimi sergilediğini belirten İTO Başkanı Şekib Avdagiç, bölgesel savaşın dengeleri değiştirdiğini vurguladı. Avdagiç, "Enflasyonla mücadeleyi kenara koymayacağız, ama bir ince ayar ile programdaki kur politikasını, ihracat rejimini, ithalat rejimini gözden geçirmemiz lazım." dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ekonomi gündemine ilişkin yaptığı kapsamlı değerlendirmede, Türkiye’nin döviz rezervleri ve fon tedariki konusunda ulaştığı makul noktayı "yok sayılamaz bir başarı" olarak nitelendirdi. Ancak Avdagiç, 2026’nın ikinci yarısı için öngörülen "makul döneme" geçiş sürecinin, patlak veren bölgesel savaş nedeniyle yeni bir testle karşı karşıya olduğunu belirtti.

"SADECE FAİZ PENCERESİNDEN BAKMAK YETERSİZ"

Merkez Bankası’nın faiz kararlarına ilişkin tartışmalara değinen Avdagiç, meselenin sadece faiz artışı veya sabit tutulması sığlığında değerlendirilmemesi gerektiğini savundu. Programın dinamik bir süreç içerdiğini hatırlatan Avdagiç, "Enflasyonla mücadeleden ödün vermeden; kur politikasını ve ihracat rejimini iş dünyasının sürdürülebilirliği açısından yeniden kurgulamalıyız," ifadelerini kullandı.

Savaşla ortaya çıkan gelişmelerle birlikte meseleye geniş çerçeveden bakılmasının doğru olacağını ifade eden Avdagiç, "Ekonomik programın hedeflerini realize etmek için iş dünyası olarak elimizden gelen katkıyı vermeye çalıştık. Bunun için iş dünyası ciddi bir bedel de ödedi." diye konuştu.

Avdagiç, 2026'nın ikinci yarısına doğru daha makul bir döneme geçilmesinin öngörüldüğü bir sırada çıkan bölgesel savaşın yurt içi ve yurt dışı dengelerde değişikliklere yol açtığını dile getirdi.

"PROGRAM, DİNAMİK BİR SÜREÇ İÇERİYOR"

Bir gazetecinin Merkez Bankasının faiz kararına ilişkin sorusu üzerine Avdagiç, "Konuya sadece basit bir faiz artışı ya da sabit kalması zaviyesinden bakmanın çok doğru, gerçekçi ve sonuç odaklı olacağını düşünmüyorum. Bütüncül olarak ekonomi süreçlerinin, iş dünyasının sürdürülebilirliği açısından gözden geçirilmesi gereken bir döneme girdiğimizi öngörüyorum." yanıtını verdi.

Avdagiç, şöyle devam etti:

"Ekonomi yönetimi başarılı bir kurgu ve risk yönetimi yaptı. Kazanımlarımızı yok saymak mümkün değil. Gelinen aşamada ise savaşın getirdiği şartlarla birlikte iş dünyasının beklentileri de dikkate alınarak bugüne kadar finans ağırlıklı, rezerv ağırlıklı sürdürülen politikaya birkaç noktada güncelleme gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şüphesiz program, dinamik bir süreç içeriyor. Burada enflasyonla mücadeleyi kenara koymayacağız, ama bir ince ayar ile programdaki kur politikasını, ihracat rejimini, ithalat rejimini gözden geçirmemiz lazım. Hepsini içeren bir süreci kurgulayıp çok hızlı hayata geçmemizin gerektiğini düşünüyorum."

"MAL VE HİZMET İHRACATINDA 410 MİLYAR DOLARLIK HEDEFE ULAŞMAMIZ ÖNEMLİ"

İTO Başkanı Avdagiç, "Türkiye'deki mal ihracatı 'asla ve asla' ithalatın yüzde 75'inin altına düşmemeli. 2026'da yüzde 69 seviyesinde bulunuyor." ifadesini kullandı.

Döviz kuru ile enflasyon arasındaki korelasyona İTO olarak uzun süredir dikkati çektiklerine işaret eden Avdagiç, sadece yılın ilk çeyreğinde döviz kurunda yaklaşık yüzde 3'lük artışa karşılık enflasyonda kümülatif yüzde 10'luk artış yaşandığını aktardı.

Avdagiç, 2026 için mal ve hizmet ihracatında ortaya konulan 410 milyar dolarlık hedefe dikkati çekerek, "Bu hedefe ulaşmamız çok önemli, değerli ve başarılması gereken bir hedef. Bunu çok önemsemeliyiz." diye konuştu.