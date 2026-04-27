Gülistan Doku soruşturması: Gözaltındaki 2 hastane görevlisi adliyeye sevk edildi

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada, hastane kayıtlarının silindiği iddiası üzerine gözaltına alınan 2 hastane görevlisi adliyeye sevk edildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hastane kayıtlarının silindiği iddiası üzerine gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri B.Y. ve Y.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen B.Y. ve Y.E, güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

12 zanlı tutuklanmıştı

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada, yurt dışında olduğu tespit edilen firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Öte yandan, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrılmış ve Erzurum'daki ifade işlemlerine başlanmıştı.

İlgili Haberler
Murat Boz'un Gülistan Doku için yazdığı şarkı, 30 Nisan'da dinleyicilerle buluşacak Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı! Gülistan soruşturması Gülistan Doku soruşturması! Ebru Başsavcı her şeyi anlattı: Sim kart bizi Gökhan'a götürdü! Vali oğlu Mustafa Türkay Sonel'in gizlediği fotoğrafları ifşa oldu! Gülistan Doku olayı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gülistan soruşturmasında kamera detayı! 2 gün sonra hepsi değişmiş
Foto Galeri Gülistan soruşturmasında kamera detayı! 2 gün sonra hepsi değişmiş Galeriye Gözat
En son dere kenarında görülmüştü! 8 yaşındaki Osman 2 gündür aranıyor
Suikast girişimi sırasında Trump'tan önce JD Vance'in tahliyesi gündem oldu
'Başka seçenekleri yok' İran ABD'ye böyle meydan okudu
Aziz İhsan Aktaş davasında gizli tanık Xyzq49p şoku!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, OECD Beceriler Zirvesi'nin basın toplantısında konuştu
Besler'den üst düzey atamalar
Hizbullah: İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakereleri reddediyoruz
Les Ottomans kimin? 2 ünlü iş insanını birbirine düşüren lüks otel iflasın eşiğinde
Metro İstanbul duyurdu: Valilik M2 Taksim - Taksim-Kabataş Füniküler Hattını kapattı
Alternatif 1 Mayıs kararı! İstanbul Valiliği duyurdu Taksim hatları kapatıldı
Murat Boz'un Gülistan Doku için yazdığı şarkı, 30 Nisan'da dinleyicilerle buluşacak
