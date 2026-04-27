Çin'den AB'ye uyarı

Çin, Avrupa Birliğinin (AB) kilit sektörlerde sanayi kapasitesini artırmayı hedefleyen Sanayi Hızlandırma Yasası taslağında öngörülen menşei kuralları ve teşviklerin Çinli şirketler açısından "yatırım engeli oluşturacağı ve sistematik ayrımcılığa yol açacağı" uyarısında bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin bu konudaki pozisyonu ve endişelerine ilişkin resmi görüşlerin AB Komisyonuna iletildiği belirtildi.

Açıklamada, yasa taslağında bataryalar, elektrikli araçlar, güneş panelleri ve kritik ham maddeleri kapsayan yükselen stratejik sektörlerde kamu ihalelerinde "AB menşeli" ürünlere öncelik tanınması ve teşvik sağlanması gibi uygulamaların, yabancı yatırımlar açısından kısıtlayıcı nitelik taşıdığı, bunun da "yatırım engeli" ve "sistematik ayrımcılık" oluşturacağı vurgulandı.

Yasa taslağındaki düzenlemelerin, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) üye ülkeler arasında ayrımcılığı yasaklayan "en çok kayırılan ülke" ilkesi ile yabancı şirketlerin ulusal pazarda yerli firmalarla eşit koşullarda rekabet etmesini öngören "ulusal muamele" kuralına aykırı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, söz konusu düzenlemelerin DTÖ anlaşmalarındaki hükümleri ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, yasa taslağının öngördüğü şartların Çinli şirketler açısından ayrımcılığa yol açacağı ve Avrupa'ya yönelik yatırım beklentilerini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, Çin hükümetinin AB'den yabancı yatırımlara yönelik engeller, yerel tedarik zorunluluğu, zorunlu entelektüel mülkiyet ve teknoloji transferi ile kamu ihale kısıtlamaları gibi düzenlemeleri taslaktan çıkarmasını talep ettiği aktarıldı.

Çin'in ilgili yasama sürecini yakından izleyeceğinin ve AB ile bu konuda diyaloğa ve iletişime açık olduğunun altı çizilen açıklamada, "Eğer AB, önerileri görmezden gelir, yasayı geçirmekte ısrar ederse Çin'in, şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak üzere kararlı karşı tedbirler almaktan başka çaresi kalmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

