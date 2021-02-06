Osman Müftüoğlu "Koronavirüs salgını kadar önemli" deyip uyardı! KAYGI-21 salgını...

Koronavirüs salgını tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken, Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Covid-19 salgını kadar önemli" deyip "KAYGI-21" konusunda hayati uyarılarda bulundu. Müftüoğlu, "Kaygı 21'i yenebilmenin yollarını anlattı...

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Koronavirüs salgını nedeniyle insanlık endişe ve kaygının tavan yaptığı bir dönemi yaşıyor. “Aşılar geliyor!” haberiyle bir nebze rahatlayan insanlar, “virüs mutasyona uğradı, daha hızlı bulaşıyor ve daha çok öldürüyor" haberleriyle yeniden bir baskı altına girdi. Osman Müftüoğlu, "Araştırmalara bakılırsa bugünlerde yaklaşık her dört kişiden birinde 'ruhsal gerginlik/anksiyete', her üç kişiden birinde de 'umutsuzluk/mutsuzluk' işaretleri var" hatırlatması yapıp şöyle devam etti:

"Süreçten kadınların erkeklere, yaşlıların gençlere oranla daha çok etkilendikleri de kesin. Özetle COVID-19 salgını yaygın ve yoğun bir kaygı salgınına da dönüşme eğiliminde. Bilelim ki dikkat etmezsek eğer önümüzdeki günlerde 'KAYGI-21 salgını' en az 'COVID-19 salgını' kadar önemli bir sağlık sorunu haline gelecektir."

Ne yapmalıyız?

Osman Müftüoğlu, kayı elasıyla nasıl mücadele edileceğini de şöyle anlattı:

1- Kendinize de şefkatle yaklaşın.

2- Kaygınızı erteleyecek bahaneler, süreçler, alışkanlıklar, değişimler yaratın.

3- Farkındalığınızı geliştirmeye çalışın.

4- Uykunuz ve beslenmenize özen gösterin.

5- Fiziksel aktivitelerin dinginleştirici etkilerinden istifade etmeyi öğrenin.

Kaygının 7 işareti

- Uyku bozuklukları

- Odaklanma zorlukları/unutkanlık eğilimi

- Kaslarda gerginlik, ağrı ve acılar

- Çabuk yorulma, bitkinlik halsizlik durumu

- Huzursuzluk/rahatlamada zorlanma hissi

- Tükenmişlik duygusu

- Sinirlilik ve öfke eğilimi

Kaygısavar 15 önlem

- Maneviyat çalışmaları yapın.

- Hayal kurun.

- Müzik dinleyin, şarkı söyleyin.

- Mümkünse bahçenizle ilgilenin.

- Bir film ya da bir dizi izleyin.

- Resim yapın, fotoğraf çekin, eski fotoğraflarınızı gözden geçirin.

- Evinizde de aktif olun.

- Hijyene, temizliğe yönelin. Evinizi, bahçenizi daha sık temizleyin.

- Ailenizi, eşinizi, dostunuzu arayın. WhatsApp gruplarına katılın. Dijital sosyalleşmeye zaman ayırın.

- Mutfakta ustalaşın. Yeni yemekler, ekmekler, pastalar yapın.

- Öğrenmeyi sürdürün. Dijital okullardan (videolar, kitaplar) daha sık istifade edin.

- Nezakette çoğalın. Çevrenizle iltifatkâr konuşmalar yapın. Sıradan nezaketleri bile abartın. Hediyeler gönderin.

- Yeni planlar yapın, yeni hedefler belirleyin. “Daha güzel bir gelecek için” hazırlanın.

- Okuyun. Kitap, gazete, dergi, dijital materyal olması fark etmiyor, yeni şeyler okuyup öğrenmek kaygıyı/endişeyi/korkuyu/güvensizlik hissini törpülüyor.

- Kendinizi ifade edin. İçinizden geldiği gibi davranın, gülmekse gülmek, ağlamaksa ağlamak, bağırıp çağırmaksa haykırmak hatta çığlık atmaktan çekinmeyin...