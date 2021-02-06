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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Çinli mevkidaşı ile görüşmesinde Pekin'e 'gözdağı' verdi

Anadolu Ajansı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çinli mevkidaşı Yang Jiechi ile görüşmesinde Çin'i "İndo-Pasifik bölgesinde güvenliği tehdit eden adımlarından" dolayı sorumlu tutacaklarını söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Başkanı Jiechi arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Blinken, ABD'nin uluslararası sistem içinde müttefikleriyle birlikte çalışacağını vurgulayıp, "İndo-Pasifik bölgesinde güvenliği tehdit eden çabalarından" ve "uluslararası sisteme zarar veren" eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutacaklarını belirtti.

Price, açıklamasında, "Bakan Blinken, ABD'nin Sincan, Tibet ve Hong Kong gibi yerlerde insan hakları ve demokratik değerleri savunmaya devam edeceğini ve Burma'daki askeri darbeyi kınaması noktasında Çin'e baskı yapacağını vurguladı." ifadesine yer verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, perşembe günü Dışişleri Bakanlığında yaptığı dış politika içerikli konuşmasında Çin'i "en önemli küresel rakibimiz" şeklinde tanımlamıştı.

Blinken ayrıca, Çin'in Sincan'da Uygur Türklerine karşı "soykırım" işlediği kanaatinde olduğunu dile getirmişti.

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