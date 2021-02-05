BIST 1.527
DOLAR 7,06
EURO 8,49
ALTIN 409,45
HABER /  YEREL
ADV Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!

Eskişehir'de AFAD'ın konteynerlerinden yardım malzemeleri çalındı

Anadolu Ajansı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Eskişehir İl Müdürlüğüne ait depoda bulunan yardım konteynerinden ihtiyaç malzemeleri çalındı.

Abone ol

ESKİŞEHİR-Sarıcakaya kara yolu Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ait depoda bulunan 10 yardım konteynerinden 3'ü henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce çalındı.

Durumu fark eden yetkiler polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, açılan konteynerden yaşam malzemelerinin çalındığını belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ'nün özenle koruduğu kripto general nasıl çözüldü?
Süper fiyatlar 1-5 Şubat VarVar İndirimi’nde!
FETÖ'nün Bank Asya'yı hortumladığı kredi oyunu deşifre oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
ABD'de 60 yaşındaki kadın 'Diriliş Ertuğrul' dizisinden etkilenerek Müslüman oldu
Akıncı dizisinin yıldızından kötü haber! Erkan Bektaş ameliyata alındı
Böbreğini sosyal medyadan satışa çıkardı polis organ mafyasını çökertti
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'dan flaş açıklamalar! S-400, yaptırımlar, YPG...
Beyoğlu’nda balkondan düşen kadını çanak anten kurtardı
Valilik açıkladı! Kırklareli'de açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 ay yasaklandı
Yorumlar