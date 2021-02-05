Eskişehir'de AFAD'ın konteynerlerinden yardım malzemeleri çalındı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Eskişehir İl Müdürlüğüne ait depoda bulunan yardım konteynerinden ihtiyaç malzemeleri çalındı.Abone ol
ESKİŞEHİR-Sarıcakaya kara yolu Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ait depoda bulunan 10 yardım konteynerinden 3'ü henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce çalındı.
Durumu fark eden yetkiler polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, açılan konteynerden yaşam malzemelerinin çalındığını belirledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.