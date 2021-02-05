FETÖ'nün özenle koruduğu kripto general nasıl çözüldü?

FETÖ'nün 'özenle koruduğu isimler' arasında yer alan ve MİT'in takibiyle yakalanan eski tuğgeneral Serdar Atasoy'un ifadesinin ayrıntılarına ulaşıldı. Kripto general, ankesörü de fişlemeyi de tek tek anlattı.

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Serdar Atasoy 1996 yılında teğmen olduğunda elebaşı Fetullah Gülen ile tanıştırıldı. Kendisi için İstanbul'da Gülen tarafından rütbe takma töreni düzenlendi. FETÖ elabaşının elini öpüp odadan ayrılan 'Servet' kod adlı Atasoy, o günden sonra örgütün en önem verdiği subaylardan biri oldu.

Atasoy'un bağlantısı örgütle hiç kesilmedi. Görev yeri değiştikçe örgüt içinde başka bir FETÖ sorumlusuna devredildi. Gizliliğine çok dikkat edildi. Atasoy'dan sorumlu örgüt yöneticilerinden biri Fetullah Gülen'in doktoru Kudret Ünal'ın damadıydı.

Ankesör itirafı

MİT'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, "FETÖ ile irtibatı var" diyerek bildirdiği Serdar Atasoy, 27 Ocak'ta gözaltına alındı. İtirafçı olan FETÖ'cü tuğgeneralin ifadesinin ayrıntılarına TRT Haber ulaştı:

"Bana operasyonel hat ve cep telefonu verilmişti. Bununla irtibat sağlamamızı söylemişti. Ayrıca bu dönemde büfelerde satılan ankesör kartlar aracılığı ile de görüşmeler yaptım. Görüşmelerimizde çalışmış olduğum yerdeki askeri personeller hakkında benden bilgi alırdı. Dine bakış açısı, paraya önem verir mi, sigara ve alkol kullanır mı, gece hayatı var mıdır gibi özellikleri sorardı. Bunları kağıda not alırdı. Burada örgütün fişlemesini yapardı."

Fişlemeyi anlattı Kendilerinden olmayan personelin TSK'dan atılması için sicil bozma FETÖ için en önemli kozdu. Atasoy, ifadesinde fişlemeyi de sicil bozmayı da itiraf etti: "Benden sorumlu örgüt yöneticisi Önder toplantılarımızda tugayda görev yapan tüm rütbeli subay ve astsubaylar hakkında çok detaylı bilgiler isterdi. Önder'in laptopunda alayda bulunan herkesin bir dosyası vardı. Bu bilgileri işlerdi. Ayrıca bana diğer örgüt abilerinin söylediği gibi içki şişelerinin boşlarını kapının önüne koyulmasını isterdi."

Atasoy, 15 Temmuz Darbe girişimi sırasında Bangladeş'te askeri ateşeydi. 'Ataşeler' isimli WhatsApp grubunda yer alıyordu. O gruba, "Genelkurmay Başkanlığı yönetime el koymuştur, muhataplarınıza bilgi veriniz" mesajı geldi. Emri veren ise Genelkurmay karargahında halka ateş açarken görüntülenen FETÖ'cü eski tuğgeneral Sinan Sürer'di. Atasoy, mesaja, "Emredersiniz komutanım" diyerek cevap verdi. Darbecilerin gayrı resmi emri yerine getirdi. İfadesinde askeri teamüller gereği emre cevap verdiğini savundu.

MİT hep ensesindeydi

Darbe girişimi sonrası deşifre olmamayı başaran Atasoy, sadece 2017'de Erzincan'da FETÖ soruşturmasından gözaltına alındı ve serbest bırakıldı. Ancak MİT, adım adım izledi. 2012 yılındaki cep telefonu kayıtlarından iz sürdü. Cep telefonundan bankaya ulaştı, banka bilgileri kripto yapıyı ele verdi. Ve Serdar Atasoy yakalanarak itirafçı oldu. (TRT Haber)