BIST 1.527
DOLAR 7,06
EURO 8,49
ALTIN 409,45
HABER /  DÜNYA
ADV Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!

'Korona yalan, doktorlar yalan söylüyor' paylaşımı yaptı! Aldığı cezayla şok oldu

İNGİLTERE'de koronavirüs salgınını inkar eden 30 yaşındaki kadının, ülke sınırları içinde doktora gitmesi yasaklandı.

Abone ol

İngiltere'de Hannah Dean adlı bir kadının geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ülkede olay yaratmıştı. Kovid-19'un daha hızlı bulaşan ve yayılan mutasyonunun ilk görüldüğü ülke olan ve vaka sayılarının hızla arttığı İngiltere'de önlemler giderek sertleşiyor ve mutasyon daha fazla yayılmasın diye başta hükümet yetkilileri olmak üzere tüm doktorlar uyarılarda bulunmaya devam ediyor. 

Hannah Dean isimli bir kişi ise rastgele girdiği birçok hastanenin boş koridorlarını paylaşarak hükümeti yalancılıkla suçlamıştı.  Koronavirüs inkarcısı ve aşı karşıtı 30 yaşındaki Hannah Dean'in paylaşımları neredeyse hastaneler ve doktorlar yalan söylüyor iddiasına dönüşünce sağlık çalışanları isyan etmiş ve kendilerine, verdikleri zorlu mücadeleye hakaret edildiğini ifade etmişlerdi. 


Hastanelere girişi yasaklandı
Kendisini serbest gazeteci olarak tanımlayan Hannah Dean, sosyal medya fotoğrafları çekmek ve Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) 'baskı altında olmadığı' ve insanların 'hükümet tarafından izole edilip kontrol edildiği' yönündeki temelsiz iddiaları paylaşmak için birçok hastaneye gitti. Hannah Dean'in bu yaptıkları kendisine pahalıya patladı. Koronavirüs inkarcısı kadının hafta sonu paylaştığı görüntülerin ardından İngiltere'deki tüm hastanelere girişi yasaklandı.

Hastaneye gidemeyecek
Dean bundan böyle İngiltere sınırları içindeki hastanelere giremeyecek. İngiliz basınındaki iddialara göre Dean'in yaptığı Facebook paylaşımında hastaneye girmeye çalışırken güvenlik görevlileri tarafından oradan uzaklaştırıldığı görülüyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Akıncı dizisinin yıldızından kötü haber! Erkan Bektaş ameliyata alındı
Süper fiyatlar 1-5 Şubat VarVar İndirimi’nde!
Böbreğini sosyal medyadan satışa çıkardı polis organ mafyasını çökertti
Beyoğlu’nda balkondan düşen kadını çanak anten kurtardı
Valilik açıkladı! Kırklareli'de açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 ay yasaklandı
Adıyaman'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 kişi öldü
Edirne'de imamın dikkati hırsızlığı önledi! Panikle zarar verip kayıplara karıştı
Mustafa Sarıgül iddialı konuştu! Gündemi belirleyeceğiz
Kulüpler Birliğinin yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu
Latif Cem Baran Abdullah Gül'ün avukatlığından istifa etti! Gül cephesinde 'Boğaziçi' çatlağı
Yorumlar