Kulüpler Birliğinin yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

Kulüpler Birliğinin yeni başkanı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi oldu.

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Kulüpler Birliği Vakfı, yeni başkanını belirleyecek seçim adına toplanmıştı. Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’in görevi bırakmasının ardından gerçekleştirilen seçim sonucunda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliğinin yeni başkanı oldu.

Kulüpler Birliğinin 11'inci başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi, seçim sonrası açıklamasında şunları söyledi: Genel kurul yaptık ve sonucunda kulüplerimiz aday olarak beni gösterdi. Bu benim için bir onurdur. Hepsine teşekkür ediyorum. Pandemi dönmemi zorluydu. Bu süreçte görev yapan Mehmet Sepil'e ve yönetimine çok teşekkür ediyorum.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’yi tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının toplantısında başkanlığa seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’yi tebrik ediyorum. Ahmet Nur Çebi’ye çalışmalarında başarılar diliyorum. Başkanlık görevini devreden Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’e de hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."