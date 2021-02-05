Dolar/TL kuru son 6 ayın en düşük seviyesinde uzmanlardan önemli açıklamalar

Dolar/TL kuru son ayların en düşük seviyesinde. 7.06 TL seviyelerine gerileyen dolardaki düşüşün ne kadar daha süreceği merak edilirken, uzmanlar önümüzdeki döneme ilişkin görüşlerini açıkladı.

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Dolar fiyatları ve Euro fiyatları yaklaşık olarak geçtiğimiz 6 ayın en düşük seviyesini görürken; şu dakikalarda dolar kuru 7.07 TL seviyesinde, Euro fiyatları ise 8.46 TL seviyelerinde bulunuyor. Ekonomistler dolar kurunda yaşanan düşüşün sebeplerini ve kur üzerindeki olası beklentilerini değerlendirdi.

Big Para'dan Şenay Zeren'in haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verdiği piyasa dostu güçlü mesajlar, Türkiye'nin risk priminin düşüşü sürdürmesi ve Türkiye’ye sıcak para girişleri ile döviz kurlarında düşüş eğilimi sürerken, dolar haftanın son işlem gününde 7.0683 TL seviyesine kadar gerileyerek 6 Ağustos 2020 tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Dolar kuru, gün içerisinde en yüksek 7.1484 TL seviyesini görürken; saat 14.11 itibarıyla yüzde 0.81 oranında gerileyerek 7.0769 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.15 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 7.13 TL seviyesinden başlamıştı.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.03 oranında yükselişle 91.50 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1971 seviyelerinde hareket ediyor.

Euro 6 ayın en düşüğünde



Euro fiyatları 8.4666 TL seviyesine kadar gerileyerek, 12 Ağustos 2020 tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Euro kuru şu dakikalarda ise, yüzde 0.98 oranında düşüşle 8.4684 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.6784 TL seviyesinde işlem görüyor. 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.91 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.77 seviyesinde bulunuyor.

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, dolar kurunda yaşanan düşüş eğiliminin sebeplerini madde madde şöyle sıraladı:

TCMB’nin güçlü sıkılaştırıcı politikayı devam ettireceği mesajı vermesi. - Enflasyon artış risklerine karşı faiz artırımına gideceğini net ifade etmesi. - Türkiye CDS primlerinin düşmesi. - Reform paketi hazırlıklarının tamamlanma aşamasına geldiğine dair verilen mesajlar. - Yabancıların Dolar SAT Türk Lirası AL hareketleri ile yüklü miktarda sıcak para girişi.

Özsoy, dolar kurunda yaşanması muhtemel olası senaryolar için ise; “Eğer beklenmedik bir siyasi jeo-politik gelişme olmaz ise Şubat ayına ilişkin Dolar/TL kurunda gelebilecek muhtemel artışlar en fazla yüzde 3 ile sınırlı kalabilir. Aşağı yöndeki hareketlerde teknik göstergeler 6.80TL seviyesini işaret ediyor. Bu seviyelere iniş olsa da sadece bir test olacağını ve kalıcı olmayacağını düşünüyoruz. Mart ayı ile birlikte, muhtemelen 2021 ikinci çeyrek başlangıcı ile piyasalarda oynaklık artabilir. Bu durumdan dolar/TL kuru da etkilenerek yönün yukarı harekete dönmesi gündeme gelebilir” şeklinde belirtti.

"Bir süre daha döviz kurlarında kalıcı yükselişler zor görünüyor"

Eral Karayazıcı - Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü



Dolar şubat ayının ilk haftasında başta Euro'ya karşı olmak üzere gelişmiş ülkelerde değer kazanırken gelişen ülkelerde karışık bir seyre sahne oldu. Türkiye ise ocak ayında olduğu gibi pozitif ayrıştı ve ülkemizde ABD para birimi dolar yüzde 3,3 değer kaybetti. Türk Lirasının halen alternatiflerine göre, ucuz oluşu ve enflasyonun düşeceği yönündeki beklentinin kuvvetlenmesi bu seyirde belirleyici faktörler oldu.

Var olan bilgi seti ile geri geliş sürmese dahi bir süre daha döviz kurlarının kalıcı yükselişler kaydetmesi zor görünüyor. Aşağı yönlü hareketin sürmesi durumunda ise yaz aylarında kurun adeta sabitlendiği 6,85 TL civarı, yabancı aktörlerin bir bölümünün kar realizasyonunu düşünebileceği yakın ve etkili olma şansına sahip destek seviyesi olarak dikkat çekiyor.Var olan bilgi seti ile geri geliş sürmese dahi bir süre daha döviz kurlarının kalıcı yükselişler kaydetmesi zor görünüyor. Aşağı yönlü hareketin sürmesi durumunda ise yaz aylarında kurun adeta sabitlendiği 6,85 TL civarı, yabancı aktörlerin bir bölümünün kar realizasyonunu düşünebileceği yakın ve etkili olma şansına sahip destek seviyesi olarak dikkat çekiyor.



"Kurda dengeli hareket sürecektir"

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı



DolarTL’de işlemler 7.07 TL seviyesinde seyrediyor. Ilımlı kur hareketi devam ediyor. Dolar kurunda yükselen trendin oluşmasını ya da reaksiyonu yüksek hareketlerin olmasını beklemiyoruz. Kurda dengeli hareket sürecektir. Dün yerleşiklerin döviz mevduat hesaplarında satıcılı olduğunu izledik. Bu cephede katı durumun daha yumuşadığını izliyoruz.

Kasım ayından itibaren güven tesis eden kararlı adımlar TL’nin güçlenmesini destekledi. Bununla birlikte küresel piyasalarda son dönemde görece hızlanma olsa da genel olarak zayıf seyreden ABD doları kuru destekledi. Geldiğimiz noktada DolarTL yatırımcıları için yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Dolar kuru şu sıracalar cazip bir yatırım aracı olmaktan çıktı.